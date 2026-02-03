REDACCIÓN ELONCE
El Club Talleres dirá presente en la Fiesta Nacional del Mate con la venta de choripán, apostando a una fuerte recaudación para la institución y destacando la calidad de su propuesta gastronómica.
El Club Talleres venderá choripán en la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero, y ya se encuentra ultimando detalles organizativos para decir presente en uno de los eventos más convocantes de la ciudad. La institución deportiva apuesta nuevamente a la gastronomía como una fuente clave de ingresos y confía en repetir el éxito obtenido en ediciones anteriores.
Horacio Lorenzetti, presidente del club, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre los preparativos que se vienen realizando. “Estamos todos reunidos ya organizando todo lo que tiene que ver con el evento para el 6 y 7 de febrero con la Fiesta Nacional del Mate. Estamos viendo cada una de las tareas que vamos a desarrollar la subcomisión y todos los que van a colaborar con la fiesta”, explicó. En ese sentido, destacó la importancia del trabajo colectivo y la planificación previa para lograr buenos resultados.
Lorenzetti también confirmó el lugar que ocupará el stand de la institución dentro del predio. “Fuimos a sorteo por las ubicaciones y nos ha tocado en el sector de Sala Mayo. Es importante que podamos trabajar en conjunto y poder tener buenas ventas”, señaló, remarcando que la ubicación es estratégica para atraer al público que asista al evento.
Expectativas altas y un producto ya reconocido
El presidente recordó que en 2025 el club logró una recaudación significativa gracias a la venta de choripán y se mostró optimista de cara a esta nueva edición. “Este año esperamos lo mismo. Todo aquel que asista al stand de Talleres ya conoce el choripán que hacemos. Es inigualable”, afirmó con entusiasmo. Además, adelantó que el producto contará con chimichurri y otros aderezos para potenciar el sabor.
La propuesta gastronómica se completa con una fuerte apuesta en las bebidas. “La bebida más fría que vamos a tener es la nuestra”, sumó Lorenzetti, dejando en claro que el club busca destacarse no solo por la calidad del choripán, sino también por la atención y el servicio al público.