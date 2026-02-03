Frigerio expuso ante inversores de EE.UU. la nueva situación fiscal de Entre Ríos y buscó recuperar confianza en los mercados

El gobernador Rogelio Frigerio presentó en Estados Unidos la nueva realidad económica de Entre Ríos en el marco de una agenda institucional orientada a reposicionar a la provincia ante inversores internacionales, luego de casi una década fuera de los mercados financieros.

Durante tres días, el mandatario mantuvo reuniones con fondos de inversión y administradores de activos en las ciudades de Nueva York y Boston, acompañado por el ministro de Economía, Fabián Boleas. El objetivo fue explicar la situación fiscal actual de la provincia, detallar los ejes del programa de gobierno y ratificar el compromiso "con una gestión responsable, transparente y previsible de las finanzas públicas".

En ese contexto, Frigerio se reunió con representantes de importantes firmas financieras y con un consorcio bancario integrado por Santander, BBVA y Bank of America, además del Banco Entre Ríos. Según explicó, el viaje tuvo como finalidad “volver a presentar a la provincia después de muchos años fuera de los mercados”, en un escenario económico complejo marcado por una fuerte caída de los ingresos.

El gobernador destacó que, pese a una disminución del 15% en los recursos totales, Entre Ríos logró pasar del déficit al equilibrio fiscal y cumplir con la totalidad de sus compromisos financieros. Asimismo, subrayó que el perfil de la deuda provincial está “altamente concentrado en el corto plazo”, con la mayor parte de los vencimientos previstos para los próximos tres años.

Frigerio aclaró que las reuniones no implicaron compromisos concretos ni un proceso de emisión de deuda, sino que se trató de un non deal roadshow, una instancia previa destinada a reconstruir credibilidad y restablecer el vínculo con los mercados internacionales. “No fuimos a tomar deuda ni a hacer una oferta”, remarcó.

Detalles de la deuda

Actualmente, la deuda en dólares de Entre Ríos asciende a 280 millones de dólares, tras haberse reducido desde los 500 millones mediante amortizaciones y ahorros logrados durante la actual gestión. En ese sentido, el mandatario fue enfático al señalar que cualquier eventual regreso al mercado tendrá como único objetivo mejorar el perfil de la deuda existente y no incrementar el nivel de endeudamiento.