Rescataron a un niño que fue arrastrado por la corriente en el río Gualeguay

Niño rescatado. Pasadas las 11 de este martes, la calma habitual del balneario Arenas Blancas, en Urdinarrain, se vio interrumpida por una emergencia que involucró a una familia que disfrutaba de un día junto al río Gualeguay. En un momento de distracción, un niño de 7 años, que se encontraba en la orilla, cayó al agua y fue arrastrado por la corriente, sin poder dar pie. La situación generó alarma, pero la reacción de quienes estaban cerca fue crucial para evitar una tragedia.

El sargento Juan Janza, encargado del Destacamento Costa San Antonio, se lanzó al agua para rescatar al niño, informó R2820.

La intervención de guardavidas y una reacción colectiva

Mientras el sargento Janza trabajaba en el rescate, los Guardavidas de Arenas Blancas no perdieron tiempo y se acercaron al rescate del niño. Ceferino Gamarra, Gisela Denardi, Cristián Aguilar, Sebastián Ruiz Díaz e Ignacio Leichner ayudaron al sargento Janza a sacar al niño del agua.

Simultáneamente, una embarcación del encargado del camping Arenas Blancas, Héctor Morales, se acercaba al lugar para asistir en el rescate. Afortunadamente, el niño fue sacado con éxito del río, sin presentar signos de ahogamiento.

Evaluación médica y tranquilidad para la familia

Una vez fuera del agua, el niño fue evaluado de inmediato por la enfermera Gabriela Sena, quien le brindó atención primaria. El menor fue trasladado al hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, donde los médicos confirmaron que se encontraba en perfectas condiciones.