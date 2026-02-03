 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Gualeguaychú

Rescataron a un niño que fue arrastrado por la corriente en el río Gualeguay

Un niño de 7 años fue rescatado del río Gualeguay en el balneario Arenas Blancas, en Urdinarrain, gracias a la intervención de efectivos de la Policía y guardavidas.

3 de Febrero de 2026
El niño fue traslado por prevención al hospital.
El niño fue traslado por prevención al hospital.

REDACCIÓN ELONCE

Un niño de 7 años fue rescatado del río Gualeguay en el balneario Arenas Blancas, en Urdinarrain, gracias a la intervención de efectivos de la Policía y guardavidas.

Niño rescatado. Pasadas las 11 de este martes, la calma habitual del balneario Arenas Blancas, en Urdinarrain, se vio interrumpida por una emergencia que involucró a una familia que disfrutaba de un día junto al río Gualeguay. En un momento de distracción, un niño de 7 años, que se encontraba en la orilla, cayó al agua y fue arrastrado por la corriente, sin poder dar pie. La situación generó alarma, pero la reacción de quienes estaban cerca fue crucial para evitar una tragedia.

El sargento Juan Janza, encargado del Destacamento Costa San Antonio, se lanzó al agua para rescatar al niño, informó R2820.

La intervención de guardavidas y una reacción colectiva

Mientras el sargento Janza trabajaba en el rescate, los Guardavidas de Arenas Blancas no perdieron tiempo y se acercaron al rescate del niño. Ceferino Gamarra, Gisela Denardi, Cristián Aguilar, Sebastián Ruiz Díaz e Ignacio Leichner ayudaron al sargento Janza a sacar al niño del agua.

Simultáneamente, una embarcación del encargado del camping Arenas Blancas, Héctor Morales, se acercaba al lugar para asistir en el rescate. Afortunadamente, el niño fue sacado con éxito del río, sin presentar signos de ahogamiento.

 

Evaluación médica y tranquilidad para la familia

Una vez fuera del agua, el niño fue evaluado de inmediato por la enfermera Gabriela Sena, quien le brindó atención primaria. El menor fue trasladado al hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, donde los médicos confirmaron que se encontraba en perfectas condiciones.

Temas:

rescataron a un niño río Gualeguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso