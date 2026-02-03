El dólar oficial cerró el martes cotizando a $1465

En el segmento minorista, en el Banco Nación, la cotización para la venta operó en $1.465, marcando una baja de $5 respecto a la rueda previa. Con estos valores, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.904,50.
Pese a que el lunes el dólar oficial inició febrero con una tónica alcista, este martes pegó un volantazo y anotó su primera baja en ocho ruedas y mantuvo una holgada distancia respecto del techo de la banda cambiaria. El arranque del segundo mes del año encuentra al mercado con bonos cerca de máximos y la atención puesta tanto en la dinámica de las tasas de interés como en las señales que llegan desde el frente político.
El comportamiento del tipo de cambio reforzó la sensación de mayor aire dentro del esquema vigente. Durante enero, la banda de flotación se amplió un 2,4%, en línea con la inflación de noviembre 2025, lo que elevó este lunes el límite superior hasta los $1.567,85.
Además, en ese marco, el dólar mayorista retrocedió $5 (+0,3%) y cerró en $1.446, quedando a un 8,6% del techo de la banda. En la semana previa, el tipo de cambio había subido $14 (+1%).
En el segmento minorista, en el Banco Nación, la cotización para la venta operó en $1.465, marcando una baja de $5 respecto a la rueda previa. Con estos valores, el dólar tarjeta o turista —que suma el recargo del 30% deducible de Ganancias— se ubicó en $1.904,50. Por su parte, en el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se vendió a $1.467,15.
Según se informó, en contraste, los dólares financieros muestran un comportamiento más calmo. El MEP avanza 0,6% hasta $1.458,52, mientras que el contado con liquidación (CCL) escala 0,3% y se ubica en $1.498,51. En el mercado informal, el dólar blue se movió en $1.450 para la venta, su valor más bajo desde el 12 de diciembre.
Asimismo, en el segmento de futuros, se registran pocas operaciones promediando la jornada, con una predominante tendencia negativa. Las caídas más pronunciadas se observan en los tramos de febrero y marzo, con el tipo de cambio para esas fechas pactado en $1.474 y $1.512,5, respectivamente.