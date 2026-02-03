Juan Manuel Bilat, distinguido en Cosquín: "Es un galardón para toda la provincia"

REDACCIÓN ELONCE
Juan Manuel Bilat, el talentoso acordeonista oriundo de Colonia Avellaneda, fue reconocido como “artista destacado” en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Este logro es el resultado de años de trabajo arduo y dedicación a la música del litoral, un género que, según él, aún lucha por tener mayor presencia en las grandes carteleras nacionales.
En diálogo con Elonce, Bilat expresó su emoción por este reconocimiento y detalló el proceso que lo llevó a destacarse en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.
“Estamos muy, muy felices, recién llegados de Cosquín con este galardón bajo el brazo, que más que nuestro, es de toda la provincia y de toda la gente que abraza nuestra cultura”, destacó el músico.
Desde hace tres años, Bilat participa en las instancias callejeras del Festival, un espacio paralelo al escenario principal donde se presentan propuestas musicales de todo el país. En esta edición, de las 800 propuestas que se presentaron en seis escenarios callejeros, 17 llegaron a la final, y Bilat fue uno de los seleccionados como “destacados del año”.
“Hace 3 años que vamos a los callejeros y ha sido una construcción. Ni siquiera esperábamos que este año suceda, que nos elijan como los destacados. Vamos a llevar nuestra música, para que Entre Ríos esté presente, para que nuestra bandera esté presente también en ese lugar,” explicó.
El premio otorga la posibilidad de ser parte de la grilla principal del festival en 2027, lo cual representa un sueño cumplido para Bilat y su grupo. Además, su actuación en Cosquín será apenas uno de los muchos eventos programados.
“La posibilidad de los destacados de este año es que el año que viene integramos la grilla. Vmos contratados, aparte de toda una agenda que tiene Cosquín durante todo el año. Pero lo culmine será subir a la Próspero Molina y llevar toda nuestra provincia a la cima” agregó.
Bilat no solo habló de su propio éxito, sino también de la importancia de la representación del litoral en la música nacional. Según él, a pesar de que muchos artistas del norte del país tienen mayor visibilidad, el litoral sigue siendo una región poco reconocida en las grandes carteleras.
“Creo que el litoral está un poco marginado en las grandes carteleras y son pocos los artistas que giran a nivel nacional. Para mí es muy importante poder conseguir un lugar en la plaza, un lugar que nos represente a todos”, sostuvo.
Por otro lado, resaltó el creciente interés de los jóvenes por el folklore, especialmente el chamamé, y citó el caso de la Fiesta del Pan Casero, en donde miles de personas se congregaron para celebrar la música regional.
“El fin de semana pasado en la fiesta del Pan Casero fue increíble, la cantidad de gente y la energía. Los jóvenes están muy cercanos, saben qué es el chamamé, quiénes son nuestros autores y eso es importante”, remarcó.
“Recibimos el premio, quedamos en la plaza, nos quedamos a mirar a Milo J porque fuimos invitados para quedarnos en el show y fue increíble ver niños cantando folklore”, dijo.
A pesar de que este reconocimiento es solo el comienzo, Bilat se muestra lleno de energía para continuar con su carrera. En 2027, su grupo tendrá la oportunidad de actuar en el escenario mayor de Cosquín, un momento que él considera un "empujón" para su carrera y para toda la música de Entre Ríos.
“Esto es sin duda un empujón a nuestra carrera. Es un abrazo a todo el trabajo que venimos haciendo. Ojalá que tengamos un gran porvenir para la música del litoral”, concluyó.
Finalmente, el músico dejó un mensaje claro a los jóvenes artistas que recién comienzan y sueñan con llegar a escenarios importantes: “El camino es largo, pero muy gratificante. No hay que bajar los brazos. Los sueños están para cumplirse, hay que trabajar para llegar a ellos”, aconsejó.