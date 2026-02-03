Fátima Flórez habló de Milei y aclaró cómo es hoy el vínculo entre ambos

La relación entre Fátima Flórez y Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de una entrevista televisiva en la que la artista habló sin rodeos sobre el lazo que mantiene con el mandatario. La charla se dio tras la reciente participación del Presidente en el espectáculo que la humorista presenta en Mar del Plata, donde ambos compartieron escenario en un momento que generó repercusión.

Durante su paso por el programa Solo una vuelta más, la actriz combinó humor, anécdotas y definiciones personales. Allí se refirió tanto a la actuación conjunta como a su situación actual con Milei, en medio de versiones y especulaciones sobre su vida privada.

Una relación sin etiquetas

En la entrevista, la artista destacó la performance musical del jefe de Estado, quien interpretó Rock del Gato durante el show. “Cantó muy bien”, comentó, y agregó que incluso recibió mensajes de felicitación de músicos vinculados al tema.

Más adelante, al ser consultada directamente por el tipo de vínculo que mantienen, eligió correrse de las definiciones tradicionales. “Soy una persona muy coherente; cuando la prensa me pregunta, aclaro que no me gustan las etiquetas, los rótulos, los encasillamientos, me ahogan esas cosas”, expresó.

Fátima Flórez cantó junto a Javier Milei. Foto: Archivo.

En ese sentido, remarcó que prefiere hablar desde lo personal antes que desde categorías formales. “Me parece que los vínculos van más allá de lo que los demás quieran encorsetar”, sostuvo, y definió que para ella la amistad es un concepto amplio que se construye con el tiempo. También subrayó valores como la lealtad y la honestidad al momento de relacionarse.

El episodio en Mar del Plata

La conversación se dio días después de la visita del mandatario al teatro donde la comediante presenta su espectáculo de verano. Allí, el público lo ovacionó y, hacia el final de la función, ambos protagonizaron una breve participación musical que se volvió viral en redes sociales.

Ese cruce artístico reavivó el interés por su historia compartida. Sin embargo, lejos de alimentar especulaciones, la humorista optó por mantener un tono distendido y centrarse en el afecto y el respeto mutuo.

De esta manera, Fátima Flórez volvió a dejar en claro que, más allá de la exposición pública, su vínculo con Milei transita por un plano personal que prefiere no encasillar, priorizando la discreción frente a las interpretaciones externas.