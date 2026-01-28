Fátima Florez habló tras compartir escenario con Javier Milei y explicó cómo fue el reencuentro

La presencia de Javier Milei en el cierre del espectáculo “Fátima Universal” generó repercusión en Mar del Plata y volvió a poner el foco sobre su relación con Fátima Florez. Tras la función en el Teatro Roxy, la artista decidió referirse públicamente al momento compartido con el mandatario y aclarar qué ocurrió arriba del escenario.

El Presidente participó como invitado especial sobre el final del show e interpretó el tema El Rock del Gato, de Los Ratones Paranoicos, lo que provocó la reacción del público presente. La escena, que rápidamente circuló en redes sociales, alimentó versiones sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos.

El clima del reencuentro

En declaraciones televisivas, Florez contó que la experiencia fue movilizante y destacó la energía del teatro. Describió la noche como festiva y especial, marcada por la respuesta del público y la sorpresa de ver a Javier Milei sumarse a la función.

Milei en el teatro con Fátima Florez.

La humorista señaló que el vínculo entre ambos siempre fue particular y aseguró que no existen conflictos pendientes tras la separación. Recordó que compartieron una relación durante 2023 y que terminó al año siguiente, aunque mantienen diálogo y respeto mutuo.

Qué le dijo el presidente

Consultada sobre el intercambio que tuvieron durante el espectáculo, Florez reveló que Milei le expresó que se sentía muy feliz. Según explicó, el momento fue emotivo y formó parte de un cierre distendido del show.

De esta manera, la artista buscó despejar especulaciones y enmarcó el encuentro con Javier Milei como un gesto personal y profesional, sin confirmar cambios en su situación sentimental.