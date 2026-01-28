Patronato se midió con Colón en Santa Fe: igualdad en el primero y festejo en el segundo

En la continuidad de su puesta a punto para la Primera Nacional, Patronato completó este miércoles una nueva jornada de ensayos futbolísticos en Santa Fe, donde enfrentó a Colón en dos amistosos disputados en el predio 4 de Junio. Los encuentros, de 70 minutos cada uno y a puertas cerradas, le permitieron al cuerpo técnico observar alternativas y sumar minutos de competencia antes del inicio oficial del campeonato.

El conjunto entrerriano viene ajustando detalles físicos y tácticos luego de la pretemporada, con la idea de llegar con ritmo al estreno, que finalmente fue reprogramado para mediados de febrero.

Rodaje y equilibrio en el primer ensayo

El primer partido finalizó sin goles, en un trámite parejo y de pocas situaciones claras. El equipo mostró orden defensivo y buscó circulación en la mitad de cancha, priorizando la tenencia y el control del juego.

En esa presentación, el entrenador dispuso una alineación integrada por Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Facundo Heredia, Federico Bravo y Brandon Cortés; Juan Barinaga, Valentín Pereyra y Hernán Rivero.

Colón vs. Patronato. Foto: Prensa Colón.

Más allá del resultado, el ensayo sirvió para sostener la estructura y evaluar respuestas individuales en distintos sectores del campo.

Victoria en el segundo encuentro

En el segundo turno, el equipo logró mayor profundidad y consiguió imponerse por la mínima diferencia. El único tanto de la jornada lo marcó Strey, lo que permitió cerrar el día con sensaciones positivas.

En esta ocasión jugaron Franco Rivasseau; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni; Bartolomé Velázquez, Augusto Picco y Marcos Enrique; Valentín Villarreal, Benjamín Bravo y Joaquín Barolin.

El triunfo dejó conforme al cuerpo técnico, que continúa probando variantes y observando a futbolistas jóvenes junto a nombres con mayor experiencia.

Calendario ajustado antes del debut

Mientras suma ritmo de competencia, la institución también debió modificar su planificación por la reprogramación del certamen. El estreno, que estaba previsto para el 7 de febrero frente a San Martín de Tucumán, pasó al sábado 14 en condición de visitante.

Como consecuencia, el primer partido en el Presbítero Bartolomé Grella ante Gimnasia y Tiro de Salta se disputará recién el 21 de febrero, lo que extendió la espera del público local para volver a ver al equipo en casa.

Con estos amistosos, el conjunto rojinegro prácticamente cierra su etapa preparatoria, a la espera de la confirmación de nuevos ensayos o del inicio formal del campeonato.