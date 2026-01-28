Patronato avanza con el repintado de las tribunas del Grella

El Club Atlético Patronato se prepara para una nueva temporada de la Primera Nacional, y esta semana, mientras el plantel disputa partidos amistosos para sumar minutos, se avanzó con trabajos de puesta en valor en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Las tareas se concentraron en el repintado de las tribunas, con el objetivo de presentar el escenario en óptimas condiciones para el regreso del público.

Según se informó, los trabajos comenzaron durante la presente semana e incluyeron la renovación completa de la pintura en distintos sectores del estadio. Las tribunas recuperaron un rojo y negro intenso, colores que identifican históricamente a la institución y que le devolvieron una imagen renovada al Grella.

Debut de local

Patronato disputará su primer partido como local el viernes 21 de febrero, cuando reciba a Gimnasia y Tiro de Salta por la segunda fecha del campeonato. En ese contexto, desde el club se trabaja no solo en el armado del plantel, sino también en el acondicionamiento de la infraestructura.

Uno de los sectores más visibles fue la tribuna que da a calle Grella, donde la pintura fresca realzó la fisonomía del estadio. En la platea alta, además, volvió a destacarse la inscripción “Campeón 2022”, en referencia a la histórica consagración en la Copa Argentina, logro que marcó un hito en la historia deportiva de Patronato.

Suma minutos

Patronato mantiene su ritmo de trabajo en la antesala de una nueva temporada de la Primera Nacional y este miércoles 28 de enero disputará otro compromiso preparatorio. El equipo paranaense enfrentará a Colón de Santa Fe en el predio 4 de Junio del Sabalero, en un encuentro que se jugará en horas de la mañana, sin acceso para público ni prensa.

Este ensayo incluirá dos partidos de 70 minutos cada uno, con el objetivo de que el cuerpo técnico pueda observar variantes, repartir cargas físicas y seguir sumando rodaje competitivo. El amistoso se suma a los primeros cruces realizados ante Atlético Rafaela, en el marco de la planificación de pretemporada.

Calendario reordenado tras la postergación

En paralelo a los trabajos futbolísticos, la institución debió modificar su cronograma oficial luego de la reprogramación del campeonato. El estreno, que inicialmente estaba previsto para el 7 de febrero frente a San Martín de Tucumán, fue trasladado al sábado 14 en condición de visitante.

Como consecuencia, el debut en el estadio Presbítero Bartolomé Grella también cambió de fecha. El primer partido como local ante Gimnasia y Tiro de Salta pasó al 21 de febrero, lo que extendió una semana más la espera del público rojinegro para volver a ver al equipo en casa.