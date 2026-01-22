 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Pretemporada

Alan Sosa: “Se armó grupo lindo y es importante para la temporada que se le viene a Patronato”

El arquero titular del Rojinegro habló con Elonce tras los amistosos ante Atlético Rafaela. Destacó el trabajo físico, valoró que no hubo lesionados, analizó los refuerzos y anticipó el debut frente a San Martín de Tucumán por la Primera Nacional

22 de Enero de 2026
Alan Sosa, arquero de Patronato.
Alan Sosa, arquero de Patronato. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Patronato continúa con la pretemporada en Paraná y suma minutos de fútbol mientras se prepara para el inicio de la Primera Nacional. Tras los amistosos disputados ante Atlético Rafaela, el plantel mantiene el foco en lo físico y en la construcción de un grupo competitivo de cara a un torneo largo y exigente.

 

En ese contexto, este jueves el entrenamiento fue a puertas abiertas y el arquero titular del conjunto entrerriano, Alan Sosa, dialogó con Elonce sobre el presente del equipo, las sensaciones de los primeros partidos y los objetivos para el arranque del campeonato.

 

 

La clave de la preparación

 

El guardameta explicó que el trabajo actual apunta principalmente a recuperar ritmo tras el receso. “Después de un parate tan largo como el que tuvimos es clave la preparación física. Tuvimos nuestro primer amistoso y hubo buenas sensaciones. Respondimos bien desde lo físico, que es lo que más buscamos en este primer encuentro”, señaló.

 

En relación con los ensayos ante Atlético Rafaela, ambos con empate 1 a 1, aclaró que el resultado pasa a un segundo plano en esta etapa.

 

“Los primeros partidos suelen ser trabados, recién se están viendo las primeras cositas que uno va trabajando. Nos enfocamos más en que todos terminemos bien, que los datos del GPS den bien y que nadie se lesione, que eso es clave”, remarcó.

 

Patronato de pretemporada. Foto: Elonce.
Patronato de pretemporada. Foto: Elonce.

 

Además, valoró que el calendario incluya una serie de encuentros de ida y vuelta con el conjunto santafesino: “Es algo que se organizó entre los clubes y me parece muy correcto”.

 

La importancia del grupo

 

Más allá de lo futbolístico, Sosa puso el acento en la convivencia diaria y la integración de los refuerzos. “Creo que estamos muy bien afuera de la cancha. Se está armando un grupo lindo. Vino gente buena, de buena madera. Eso es clave porque este torneo te demanda mucho desde lo mental y en esos momentos es donde el grupo se ve”, expresó.

 

El arquero también repasó las incorporaciones y destacó el trabajo de la dirigencia en el mercado. “Llegaron casi once refuerzos, los necesitábamos y creo que nos van a ayudar mucho para conseguir cosas importantes”, sostuvo.

 

 

La mirada puesta en el debut

 

Sobre el inicio del campeonato, el futbolista anticipó un estreno exigente como visitante frente a San Martín de Tucumán.

 

“El debut se retrasó un poco y nos da una semana más de laburo. Va a ser un partido duro en La Ciudadela, es una cancha difícil, pero venimos de ganar ahí y eso nos trae un buen recuerdo. Tenemos muchas ganas de que llegue el momento”, afirmó.

 

Con entrenamientos físicos, trabajos de fortalecimiento y amistosos programados, Patronato continúa con la puesta a punto mientras el plantel busca consolidarse dentro y fuera de la cancha antes del comienzo de la temporada.

 

Alan Sosa habló desde el entrenamiento de Patronato.

Temas:

Patronato Pretemporada Alan Sosa
