Nuevo aumento de los combustibles de Shell en Paraná, el segundo en 48 horas: los precios

La disparada del precio del crudo en los mercados internacionales volvió a instalar interrogantes sobre su impacto en la economía global y, particularmente, en Argentina, donde los movimientos del petróleo suelen generar expectativas sobre el precio de los combustibles y la evolución de la inflación.

En este contexto, el comportamiento del crudo se convirtió nuevamente en una variable clave para entender los posibles movimientos de la economía en los próximos meses.

De esta manera, las principales compañías que abastecen el mercado de combustibles en la Argentina, aplicaron este martes, aumentos de entre 6% y 8%, según el tipo de producto. La suba responde al incremento reciente del precio internacional del petróleo.

Shell: dos aumentos en menos de 48 horas

Cabe recordar que, Elonce había confirmado este domingo, hace apenas 48 horas, un aumento en el precio de los combustibles de Shell en la capital entrerriana. Y este martes, la petrolera decidió aplicar una nueva suba en los valores.

Así se pudo ver reflejado en los surtidores de la estación de Cinco Esquinas, de Paraná, donde este martes, comenzaron a exhibirse los nuevos precios, pudo confirmar Elonce.

Los nuevos valores

Los surtidores de la estación de servicios Shell, ubicada en cinco esquinas, mostró que el litro de nafta super aumentó más de 2% y se comercializa a $1.860 pesos (antes, se vendía a $1.833), pudo corroborar Elonce. De esta manera, la nafta super de Shell acumula una suba de casi 5% en apenas dos días.

A diferencia del pasado domingo, cuando la nafta Premium de la petrolera Shell (V-Power), no había modificado su precio y mantuvo su valor, este martes, aumentó a 2.047 pesos (antes $2.034), lo que significa, una suba cercana al 0,7 por ciento, supo Elonce.

Los nuevos valores de las naftas de Shell en Paraná.

Por el lado del gasoil, en la estación de servicios de las Cinco Esquinas en Paraná, el litro de Evolux Diesel aumentó más de 1%, hasta los 1.999 pesos (antes, se comercializaba a $1.975); lo que significa una suba de más de 8 por ciento en 48 horas, confirmó Elonce.

En tanto, el litro de V-Power Diesel, que había subido alrededor de 3% el pasado domingo, para ubicarse en 2.148 pesos, no sufrió modificaciones y su valor no cambió este martes, pudo confirmar Elonce.

Los nuevos valores de los combustibles diesel de Shell en Paraná.

Cabe recordar que el anterior aumento en los precios de los combustibles Shell en Paraná, se registraron el pasado 1º de febrero, cuando los valores escalaron alrededor de 2 por ciento. De esta manera, algunas de las variantes de los combustibles de Shell, acumulan un aumento que alcanza el 10 por ciento en menos de 40 días.

La fuerte incidencia sobre la inflación

Uno de los principales efectos de los cambios en el precio de la nafta en Argentina, es el impacto en la inflación. De acuerdo con distintos análisis estadísticos realizados sobre la evolución de ambas variables desde octubre de 2015 hasta la actualidad, existe una correlación significativa entre el valor de los combustibles y el índice de precios. En ese período, la relación mensual entre el precio de la nafta y la inflación registró una correlación cercana al 73%, lo que sugiere que los movimientos en el precio de los combustibles suelen trasladarse rápidamente al resto de los precios de la economía.

Sin embargo, el vínculo no es perfectamente lineal ni inmediato. Los estudios muestran que, en muchos casos, los aumentos en el precio de la nafta generan un efecto residual que se observa con mayor claridad en la inflación del mes siguiente. En esos casos, la correlación alcanza aproximadamente el 66%, lo que indica que los cambios en los combustibles pueden anticipar presiones inflacionarias posteriores.

A partir de la desregulación económica impulsada desde fines de 2023, la relación estadística entre el precio de los combustibles y la inflación se volvió aún más marcada. Los datos indican que la correlación entre ambas variables trepó hasta el 84%, lo que sugiere que los movimientos en el precio de la nafta tienen actualmente un impacto más fuerte en la dinámica inflacionaria.