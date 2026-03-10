 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

La venta de motos 0 km creció un 72,3% interanual en febrero

La venta de motos 0 km creció un 72,3% interanual en febrero, al patentarse 70.799 unidades, y terminó 3% por encima del registro de enero, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

10 de Marzo de 2026
Patentamiento de motos
Patentamiento de motos

La venta de motos 0 km creció un 72,3% interanual en febrero, al patentarse 70.799 unidades, y terminó 3% por encima del registro de enero, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

La venta de motos 0km creció un 72,3% interanual en febrero, al patentarse 70.799 unidades, y terminó 3% por encima del registro de enero, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

 

El avance del segundo mes del año respecto al mes previo implicó que se vendieron 2.057 unidades más, ya que las motos patentadas en enero habían sido 68.742. Mientras que la mejora interanual se dio ante las 41.085 unidades vendidas en febrero de 2025, lo que significa que se comercializaron 29.714 motos más.

 

De esta forma, en los dos meses acumulados del año se patentaron 139.541 unidades, esto es un 39,1% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 100.319 motovehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

 

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "observamos que mucha gente se está sumando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículos, ya sea para trabajar de forma autónoma o como medio de transporte familiar, por eso vemos una fuerte demanda de los modelos más pequeños, tendencia que va a continuar los próximos meses”.

 

En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a enero en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 13.464 unidades, seguida por Gilera en la segunda posición, con 8.835, dejando, con 8.657, a Motomel en el tercer escalón.

 

 

La novedad es que Keller, en enero fuera del top five, se ubica ahora cuarta, con 6.830, desplazando a Zanella de esa posición y dejándola sexta. Al igual que en enero, el quinto puesto es para Corven, con 6.112 unidades.

 

En el modelo más patentado hay una sola modificación con respecto a enero, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, continua en el primer puesto con 6.676, seguida por la Gilera Smash, con 6.207, en el segundo escalón.

 

La novedad fue que la Keller KN 110-8, con 5.712 subió un escalón y retomó la tercera posición, dejando cuarta a la Motomel B110 con 4.708 unidades, en un duelo que viene muy parejo en los últimos meses y promete más. Como sucede desde noviembre, la Corven Energy 110 by Corven, con 3.804 unidades, se mantuvo en el quinto puesto en febrero.

 

Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en febrero:

 

Honda Wave 110: 6.676

Gilera Smash: 6.207

Keller KN110-8: 5.712

Motomel B110: 4.708

Corven Energy 110: 3.804

Mondial LD 110 MAX: 3.117

Zanella ZB 110: 1.723

Motomel S2 150: 1.505

Motomel CX 150: 1.230

Honda XR150L: 1.228

Temas:

Venta Motos Patentamiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso