La venta de motos 0 km creció un 72,3% interanual en febrero, al patentarse 70.799 unidades, y terminó 3% por encima del registro de enero, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
El avance del segundo mes del año respecto al mes previo implicó que se vendieron 2.057 unidades más, ya que las motos patentadas en enero habían sido 68.742. Mientras que la mejora interanual se dio ante las 41.085 unidades vendidas en febrero de 2025, lo que significa que se comercializaron 29.714 motos más.
De esta forma, en los dos meses acumulados del año se patentaron 139.541 unidades, esto es un 39,1% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 100.319 motovehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "observamos que mucha gente se está sumando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículos, ya sea para trabajar de forma autónoma o como medio de transporte familiar, por eso vemos una fuerte demanda de los modelos más pequeños, tendencia que va a continuar los próximos meses”.
En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a enero en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 13.464 unidades, seguida por Gilera en la segunda posición, con 8.835, dejando, con 8.657, a Motomel en el tercer escalón.
La novedad es que Keller, en enero fuera del top five, se ubica ahora cuarta, con 6.830, desplazando a Zanella de esa posición y dejándola sexta. Al igual que en enero, el quinto puesto es para Corven, con 6.112 unidades.
En el modelo más patentado hay una sola modificación con respecto a enero, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, continua en el primer puesto con 6.676, seguida por la Gilera Smash, con 6.207, en el segundo escalón.
La novedad fue que la Keller KN 110-8, con 5.712 subió un escalón y retomó la tercera posición, dejando cuarta a la Motomel B110 con 4.708 unidades, en un duelo que viene muy parejo en los últimos meses y promete más. Como sucede desde noviembre, la Corven Energy 110 by Corven, con 3.804 unidades, se mantuvo en el quinto puesto en febrero.
Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en febrero:
Honda Wave 110: 6.676
Gilera Smash: 6.207
Keller KN110-8: 5.712
Motomel B110: 4.708
Corven Energy 110: 3.804
Mondial LD 110 MAX: 3.117
Zanella ZB 110: 1.723
Motomel S2 150: 1.505
Motomel CX 150: 1.230
Honda XR150L: 1.228