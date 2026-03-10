Un banco lanzó préstamos en dólares en Argentina: cuáles son las condiciones

El Banco Macro lanzó créditos hipotecarios y personales en dólares destinados a clientes Selecta. Ofrecen tasas fijas, plazos de hasta cinco años y montos de hasta un millón de dólares para la compra de viviendas o financiamiento de proyectos.
Un banco lanzó préstamos en dólares en Argentina y definió las condiciones para acceder a estos créditos. Se trata de una nueva propuesta del Banco Macro, que anunció el lanzamiento de distintos productos financieros en dólares destinados a un segmento específico de clientes.
Según informó la entidad, el objetivo de esta iniciativa es ofrecer alternativas de financiamiento competitivas para la compra de viviendas, vehículos o el desarrollo de proyectos personales, permitiendo a los usuarios acceder a capital sin necesidad de vender o liquidar inversiones existentes.
Créditos hipotecarios en dólares
Entre los productos presentados se destaca el Préstamo Hipotecario en Dólares, orientado tanto a la compra de primera como de segunda vivienda. Sin embargo, la línea no está disponible para todos los clientes del banco, sino únicamente para quienes pertenecen al segmento Selecta, es decir, aquellos que cuentan con inversiones o saldos iguales o superiores a 4,7 millones de pesos.
Las principales características del crédito son:
Moneda: dólares estadounidenses
Tasa de interés: fija del 11,50% TNA
Plazo: hasta 60 meses
Monto máximo: hasta 1.000.000 de dólares
Financiación: hasta el 50% del valor de tasación del inmueble
Sistema de amortización: francés
Este sistema implica que el cliente paga cuotas periódicas que incluyen capital e intereses, manteniendo un esquema de pagos constantes durante la vida del préstamo.
Además del crédito hipotecario tradicional, el banco incorporó una alternativa destinada a quienes necesitan capital antes de concretar la venta de una propiedad.
En ese caso se trata de un préstamo personal en dólares, con un esquema diferente de devolución. El crédito contempla un único pago de capital e intereses al vencimiento, con un plazo de 12 meses y una tasa fija del 9% TNA.
Este tipo de financiamiento suele utilizarse como préstamo puente, permitiendo a los clientes acceder a liquidez mientras concretan una operación inmobiliaria o reorganizan sus inversiones.
Cambios regulatorios que habilitaron estos créditos
Durante muchos años, los bancos en Argentina tuvieron fuertes limitaciones para otorgar préstamos en dólares a personas que no generaban ingresos en esa moneda, lo que reducía la oferta de este tipo de financiamiento. Sin embargo, en febrero de 2025 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) flexibilizó la normativa vigente.
A partir de esa modificación, las entidades financieras pueden otorgar créditos en dólares a personas y empresas que no son exportadoras, siempre que utilicen fondos propios o recursos provenientes del mercado de capitales. Esta decisión abrió la puerta a nuevas líneas de financiamiento en moneda extranjera dentro del sistema bancario.
Un mercado que vuelve a moverse
El lanzamiento de estas líneas se produce en un momento en el que el sistema financiero busca reactivar el crédito y diversificar las opciones de financiamiento.
En particular, los créditos en dólares suelen resultar atractivos para determinados perfiles de clientes que cuentan con ahorros o inversiones en esa moneda y buscan acceder a financiamiento para operaciones inmobiliarias o proyectos personales.
Sin embargo, especialistas del sector financiero recuerdan que este tipo de préstamos implica riesgos si los ingresos del deudor están en pesos, ya que una variación en el tipo de cambio puede impactar en la capacidad de pago.