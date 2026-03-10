Suspendieron el juicio por abuso sexual a prófugo por intento de asalto

El juicio por abuso sexual que se desarrollaba en los Tribunales de Concepción del Uruguay fue pasado a cuarto intermedio -sin fecha definida- luego de que el imputado no se presentara a la audiencia. La causa incluye acusaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia de género.

Durante la audiencia programada para este lunes, el imputado identificado por sus iniciales G.A.A. no se presentó ante el tribunal. Ante la ausencia, el juez Mariano Martínez resolvió ordenar su detención; una medida que busca garantizar la continuidad del proceso judicial, publicó La Pirámide.

Tras la decisión del magistrado, el juicio fue pasado a cuarto intermedio sin fecha definida para su reanudación. Desde el tribunal indicaron que la continuidad del debate dependerá de la evolución de otra causa que actualmente se encuentra en trámite.

Se trata de la investigación vinculada a un hombre que resultó herido por un disparo de arma de fuego en las inmediaciones de La Loba.

Por este hecho, fue detenido un sospechoso durante la jornada del lunes. El avance de esa investigación judicial motivó que el tribunal priorizara el tratamiento de ese expediente.

Mientras tanto, el juicio por abuso sexual quedará suspendido hasta que se resuelva la situación procesal del imputado y se retome el calendario judicial.