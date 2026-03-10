Este lunes cerró la 52º edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano en Feliciano

La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano cerró este lunes su 52º edición con una jornada cargada de música, danza y tradición, luego de la reprogramación de actividades que originalmente estaban previstas para el domingo. El evento volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las celebraciones más representativas de la cultura popular entrerriana.

La noche del lunes de la Fiesta de Feliciano fue transmitida en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Durante la última luna festivalera se presentaron distintos artistas y agrupaciones que le pusieron ritmo al escenario principal. La programación incluyó la actuación del Ballet Lázaro Blanco, que abrió la noche con un espectáculo de danzas tradicionales que evocó las raíces folclóricas de la región.

Luego continuaron los recitales de Litoral Pyamjú, Gente de Ley y Los Herrera, quienes ofrecieron un repertorio de música litoraleña y folclore que acompañó el clima festivo de la jornada final.

Música, tradición y gran convocatoria

La programación artística también incluyó la presentación de Ramiro Alvez, quien interpretó canciones populares ante el público que colmó el predio. Más tarde subió al escenario Christian Herrera junto a La Caravana, uno de los números más esperados de la noche, que aportó un cierre musical con fuerte impronta folclórica.

A lo largo de la jornada, el público acompañó cada presentación con aplausos y baile, consolidando el carácter popular del festival que año a año convoca a miles de personas.

La celebración concluyó con el tradicional sorteo del bono contribución, una instancia muy esperada por los asistentes y que marcó el final oficial de la edición número 52 de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano.