Reconocida marca de preservativos despidió a más de 200 trabajadores

Despidos. En un contexto de profunda recesión industrial en Argentina, Kopelco S.A., responsable de la marca de preservativos Tulipán, concretó un recorte drástico de personal.

Según sus directivos, la dotación pasó de 355 a 135 trabajadores directos, lo que equivale a la pérdida de 220 empleos y una reducción superior al 60% de la plantilla, publicó Degremiales.

Felipe Kopelowicz, gerente general de la firma, atribuyó la medida a una marcada contracción del consumo interno, con caídas de ventas de hasta 50% en algunos segmentos productivos de la empresa, especialmente en artículos de mano de obra intensiva como elásticos para indumentaria, globos y otros productos textiles. "Tenemos caídas de ventas de hasta el 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así", confesó Kopelowicz en declaraciones radiales.

Impacto en el negocio y en los empleados

Aunque el negocio principal de preservativos Tulipán —que incluye 12 variedades de profilácticos, geles íntimos y accesorios— resiste relativamente mejor gracias a su posicionamiento popular y competitivo, el conjunto de la operación se vio fuertemente afectado.

La empresa, fundada a fines de los ’80 y con plantas en San Martín (Buenos Aires) y San Luis, también produce puntillas, cintas elásticas y hilados de látex. Kopelowicz expresó preocupación y decepción personal: "Trato de cuidar a mi gente, a mi micromundo y la verdad es que no lo estoy logrando. Me siento decepcionado por mí porque no lo estoy logrando".

Factores externos agravan la situación

El directivo también mencionó el impacto de la apertura importadora en sectores como el textil, que agrava las dificultades de la compañía. La combinación de caída de ventas, costos internos y competencia internacional evidencia la fragilidad de las industrias locales en un escenario económico complicado, publicó Mundo Gremial.