Informe de la UBA alerta por la pérdida de 160 empleos industriales por día desde 2023

El informe analiza la evolución del sector industrial entre 2023 y 2025

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires alertó sobre “síntomas alarmantes” de crisis en el sector industrial argentino, con caída de la producción, pérdida de empleo y menor participación de la industria en la economía.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), y analiza la evolución del sector entre 2023 y 2025.

Uno de los datos más preocupantes es la fuerte reducción del peso de la industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Según el informe, la participación industrial cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel similar al que tenía la Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 80 años.

Además, el relevamiento señala que 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025, lo que refleja una crisis extendida dentro de la estructura productiva.

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria registró una caída del 8,3%.

El informe también identifica otros sectores que sufrieron retrocesos en ese período. La construcción cayó 14,1%, la pesca 24,6% y el comercio 5,2%. En

contraste, algunas actividades mostraron crecimiento, como el sector financiero con una suba del 25,2%, la minería con 17,9% y el agro con 14,1%.

Otro indicador crítico es el nivel de utilización de las fábricas. Durante 2024 y 2025, el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó por debajo del 60%, lo que implica más de un 40% de capacidad ociosa.

"Destrucción" del empleo industrial

En paralelo, el informe advierte sobre una fuerte destrucción de empleo industrial. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día en el sector.

Entre las ramas industriales más golpeadas, con caídas de entre 20% y 25%, aparecen la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción. Otros sectores, como la industria alimenticia, las tabacaleras y la industria del transporte, mostraron mayor resistencia aunque también registraron retrocesos.

El estudio también detecta un proceso de simplificación exportadora. Las exportaciones industriales de mayor valor agregado cayeron al 28% del total exportado por la industria, cuando en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Esto implica que la canasta exportadora se concentra cada vez más en alimentos y commodities, con menor contenido tecnológico y menor generación de empleo.

El vínculo con el Estado

Según el informe, el sector industrial también enfrenta un recorte en el apoyo estatal. En el Presupuesto 2026, los recursos y exenciones destinados a la industria registraron una reducción del 40%.

Los investigadores señalan que el apoyo público se concentró principalmente en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a grandes proyectos de capital extranjero vinculados a energía, minería y siderurgia.

El documento también advierte sobre la situación del sector de bienes de capital, considerado estratégico para el desarrollo industrial. Entre 2023 y 2025, la producción local cayó casi 25%, mientras que las importaciones crecieron 77%.

A esto se suma el impacto del Decreto 273/2025, que flexibilizó la importación de maquinaria agrícola usada. Entre mayo y octubre de 2025, estas importaciones se multiplicaron por ocho respecto al mismo período de 2024.

Finalmente, el estudio concluye que el PBI industrial per cápita registró un fuerte deterioro y que el nivel actual es similar al de 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente cuatro décadas en términos de producción industrial por habitante.

Los investigadores advierten que estos indicadores reflejan un proceso de desindustrialización que, de profundizarse, podría tener impactos estructurales en el empleo, la producción y el perfil exportador de la economía argentina.