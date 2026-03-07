AUH y SUAF en marzo de 2026: cuánto cobran las familias con hijos

Las prestaciones AUH y SUAF en marzo de 2026 tendrán nuevos valores luego de la actualización confirmada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El incremento responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta las asignaciones familiares de acuerdo con la evolución de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento aplicado este mes es del 2,88%, porcentaje que corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante enero. Con esta actualización, millones de titulares en todo el país verán modificados los montos que perciben por las asignaciones familiares destinadas a la crianza y cuidado de hijos.

El cambio impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), dos programas que forman parte del sistema de protección social administrado por ANSES y que alcanzan a trabajadores formales, monotributistas y familias sin empleo registrado.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo funciona el aumento aplicado por ANSES

El esquema de actualización de AUH y SUAF en marzo de 2026 se basa en el sistema de movilidad que ajusta los montos de las prestaciones sociales según la inflación. De esta manera, los valores de las asignaciones se modifican periódicamente para acompañar la evolución de los precios.

Este mecanismo busca mantener el poder adquisitivo de las prestaciones que reciben las familias con hijos. En cada actualización se toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor, uno de los principales indicadores económicos que mide el costo de vida en el país.

Foto: Archivo Elonce.

El incremento anunciado para marzo se suma a las actualizaciones previas del calendario anual y alcanza a todas las asignaciones administradas por ANSES vinculadas a la niñez y la familia. Esto incluye tanto los pagos por hijo como las asignaciones destinadas a personas con discapacidad, que tienen montos superiores dentro del sistema.

Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026

Con la actualización aplicada, los valores de AUH y SUAF en marzo de 2026 presentan nuevas cifras que se abonan a los titulares durante este mes. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el monto se ajusta con el incremento del 2,88%.

La AUH está destinada principalmente a familias sin empleo formal, trabajadores informales, monotributistas sociales y empleados del servicio doméstico. El beneficio se paga por cada hijo menor de 18 años y también contempla una asignación especial en casos de discapacidad.

Como ocurre habitualmente, el sistema de pago mantiene el esquema del 80% mensual y el 20% retenido que se abona una vez que el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación correspondientes.

Cuánto se cobra por SUAF en marzo de 2026

El aumento también impacta en el Sistema Único de Asignaciones Familiares, por lo que los valores de AUH y SUAF en marzo de 2026 cambian para los trabajadores registrados que perciben asignaciones por hijo, señaló el organismo.

En el caso del SUAF, los montos varían según el nivel de ingresos del grupo familiar. A menor ingreso, mayor es el valor de la asignación, lo que permite orientar el beneficio hacia los hogares con menores recursos.

Este sistema alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de algunas prestaciones previsionales. El pago se realiza directamente a través de ANSES, que deposita el monto correspondiente en la cuenta bancaria del titular.