Desvalijaron la casa de un artista paranaense: se llevaron instrumentos y electrodomésticos

El artista paranaense, conocido en la ciudad por su actividad como músico, actor y payaso, contó que no se encontraba en el domicilio al momento del hecho. Cuando regresó se encontró con la vivienda revuelta y advirtió que faltaban varios objetos de valor, entre ellos instrumentos que forman parte de su trabajo cotidiano.

Caridad relató que el robo fue descubierto cuando intentó ingresar a la casa y notó una situación extraña en la puerta. “Yo no estaba en casa. Esto pasó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Cuando vuelvo encuentro una llave puesta del lado de adentro y ahí empiezo a darme cuenta de todo lo que había pasado”, explicó en diálogo con Elonce.

Instrumentos musicales entre lo sustraído

Entre los objetos robados, el artista paranaense mencionó especialmente los instrumentos musicales, que forman parte de su actividad artística. Según detalló, los delincuentes se llevaron un piano eléctrico Korg D1, un acordeón de 60 bajos color rojo y una guitarra Fonseca que estaba guardada en una funda negra.

Ezequiel Caridad, artista paranaense.

“Entraron con total impunidad y se llevaron lo que más me duele, los instrumentos”, expresó Caridad al describir el momento en que constató los faltantes.

Además de los instrumentos, los delincuentes también sustrajeron un televisor, ventiladores y distintos electrodomésticos. El músico explicó que los ladrones revisaron toda la vivienda en busca de objetos de valor. “Me dieron vuelta la casa. Tiraron toda la ropa de los roperos y hasta dieron vuelta los colchones como buscando plata”, relató.

Vecinos aportaron imágenes de cámaras

El hecho ocurrió en calle Liga de los Pueblos Libres, entre O’Higgins y Banda Oriental, en barrio Artigas. Tras el robo, vecinos de la zona comenzaron a revisar cámaras de seguridad instaladas en las viviendas cercanas.

Según explicó el artista paranaense, en algunas de esas imágenes se observa a varias personas trasladando los objetos sustraídos por la calle. “Se los ve en las cámaras cuando se van llevando las cosas y encaran para el lado de Gaucho Rivero”, señaló.

El músico radicó la denuncia correspondiente y personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar para realizar peritajes y levantar posibles huellas.