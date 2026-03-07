Ocultaban droga dentro de un peluche y fueron descubiertas en un control sobre la ruta

Un operativo de control de Gendarmería Nacional permitió descubrir droga oculta dentro de un peluche durante una inspección vehicular realizada en la provincia de Salta. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 50, a la altura del kilómetro 46, donde los efectivos interceptaron un automóvil en el que viajaban tres mujeres.

El control fue llevado adelante por personal de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”. Durante la inspección del vehículo, los uniformados observaron que las ocupantes transportaban distintas mercaderías, lo que motivó una revisión más detallada de la carga.

En ese contexto, los gendarmes utilizaron un escáner fijo que permitió detectar una anomalía dentro de uno de los objetos transportados. Se trataba de un peluche que presentaba características inusuales en su interior.

El hallazgo dentro del juguete

Tras la detección de la irregularidad, los efectivos examinaron el juguete y advirtieron que tenía un peso mayor al habitual. Esa situación despertó sospechas y llevó a los agentes a revisar el objeto con mayor detenimiento.

Al abrir el peluche, los gendarmes encontraron un paquete rectangular de color amarillo oculto dentro del relleno del juguete. El elemento fue retirado para realizar los procedimientos correspondientes.

Detenidas por droga en Orán.

Posteriormente se llevó a cabo una prueba de campo Narcotest sobre la sustancia hallada. El resultado confirmó que se trataba de cocaína.

Intervención judicial

El pesaje realizado por los efectivos determinó que la droga tenía un peso total de 1 kilo con 45 gramos. Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a secuestrar el estupefaciente para incorporarlo a la investigación judicial.

La Fiscalía Descentralizada de Orán intervino en la causa y dispuso la detención de una de las mujeres que viajaba en el vehículo. La sospechosa quedó alojada en carácter de incomunicada mientras avanza el proceso judicial.

En tanto, las otras dos mujeres que se encontraban en el automóvil quedaron supeditadas a la causa mientras se continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho vinculado al transporte de droga oculto en un peluche.