Rescataron a un hombre que cayó en una fosa de cuatro metros de un silo en desuso

Rescataron a un hombre que cayó en una fosa de cuatro metros de un silo abandonado en Villaguay durante la mañana de este sábado, en un operativo en el que intervinieron bomberos voluntarios y personal del servicio de emergencias.

El episodio ocurrió alrededor de las 08:00, luego de que un llamado al número de emergencias 101 alertara sobre una persona que pedía ayuda desde el interior de un predio ubicado en calle Goyena, entre Tomás Zaburlin y Almeida.

El aviso fue realizado por empleados municipales que circulaban por la zona y escucharon gritos de auxilio provenientes del lugar, donde existen silos en desuso que pertenecían a una antigua arrocera.

Había caído en un pozo de cuatro metros

Al llegar al predio se constató que un hombre había caído en una fosa de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

El pozo no contaba con tapa ni con una escalera de acceso, por lo que el hombre se encontraba imposibilitado de salir por sus propios medios.

Ante la situación, se solicitó la intervención del Cuartel de Bomberos Voluntarios y personal policial de Villaguay, que acudió junto a una ambulancia del servicio de emergencias. Tras un trabajo coordinado, lograron rescatar rescatar al hombre.

Posteriormente fue trasladado al hospital local para recibir la atención médica correspondiente y evaluar posibles lesiones producto de la caída.

Según los datos recabados, el hombre tiene 30 años y reside en la zona sur de la ciudad.

