Niño que admira a la Policía celebró su cumpleaños con una visita inesperada

El pequeño Mateo vivió un momento inolvidable cuando efectivos de la Comisaría Quinta lo visitaron para celebrar su cumpleaños. La sorpresa, cargada de afecto y cercanía, conmovió a su familia y reflejó el costado humano de quienes trabajan a diario por la seguridad de la comunidad.
Un niño que admira a la Policía recibió visitas especiales en su cumpleaños y vivió una jornada llena de emoción cuando efectivos de la Comisaría Quinta lo sorprendieron para celebrar junto a él en su día. El gesto solidario ocurrió en Paraná y generó sonrisas, abrazos y un recuerdo que quedará grabado en la memoria del pequeño Mateo y su familia.
Los uniformados decidieron celebrar su día laboral de una manera diferente: acercándose hasta el hogar del niño para compartir un momento especial con él. Mateo, que siente una gran admiración por la fuerza policial, recibió a los efectivos con entusiasmo y sorpresa al verlos llegar para saludarlo en su cumpleaños.
La visita estuvo marcada por un clima de cercanía y afecto. Los policías compartieron algunos minutos junto al niño, le brindaron saludos y gestos de cariño y le llevaron una sorpresa que convirtió la jornada en un cumpleaños inolvidable.
Un momento de emoción y alegría
La presencia de los uniformados generó un momento muy especial para Mateo y su familia. La sorpresa despertó sonrisas y también emoción entre los presentes, que agradecieron el gesto de los efectivos.
Para el pequeño, la llegada de los policías fue mucho más que una visita: fue la oportunidad de compartir su cumpleaños con personas a las que admira y que representan para él un ejemplo.
Durante el encuentro, los policías dialogaron con la familia y dedicaron unos minutos a acompañar al niño en su celebración. El gesto, simple pero significativo, mostró el lado más humano de quienes cumplen tareas vinculadas a la seguridad, dio cuenta Reporte 100.7.