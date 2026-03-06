 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Picnic y juegos literarios en el Balneario Thompson: una invitación a leer junto al río

Será este sábado 7 de marzo, a partir de las 10, en el Balneario Thompson. La actividad de la Municipalidad está pensada para compartir la lectura a orillas del río Paraná y disfrutar de un espacio de intercambio cultural en un entorno natural.

6 de Marzo de 2026
Picnic y juegos literarios en el Balneario Thompson.
Picnic y juegos literarios en el Balneario Thompson. Foto: (MdP).

Será este sábado 7 de marzo, a partir de las 10 hs, en el Balneario Thompson. La actividad de la Municipalidad está pensada para compartir la lectura a orillas del río Paraná y disfrutar de un espacio de intercambio cultural en un entorno natural.

La Editorial Municipal de Paraná y la Editorial de la Universidad de Entre Ríos invitan a participar de una nueva propuesta cultural al aire libre que combina lectura, encuentro, naturaleza y juegos.

 

Se trata de una invitación para que vecinos se acerquen con su libro o texto favorito para compartir lecturas y participar de distintos juegos literarios. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro a través de la palabra, promoviendo el diálogo entre lectores y lectoras de todas las edades.

Además, la actividad apunta a fomentar el hábito de la lectura y el acercamiento a las obras de autores y autoras locales, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y la producción literaria de la región.

 

La participación es libre y forma parte de las acciones culturales que impulsa la Municipalidad de Paraná para promover la circulación del libro y la lectura en espacios públicos.

Desde la organización se invita a llevar manta, mate y ganas de compartir historias en una mañana distinta junto al río. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.

Paraná balneario Thompson
