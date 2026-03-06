Paranaense representa a la ciudad en el certamen Señorita Independencia Entre Ríos

Ingrid Peltzer está en carrera para representar a Entre Ríos a nivel nacional

Ingrid Peltzer tiene 17 años, es oriunda de Paraná y concursa en el certamen Señorita Independencia Entre Ríos, una iniciativa basada en “la belleza integral de la mujer y en la cultura, el turismo y la historia” de cada localidad.

En diálogo con Elonce, la joven modelo de la agencia de Susana Scalvinoni explicó que este sábado a las 20:00 se desarrollará la gala final en Concepción del Uruguay, donde resultará ganadora una concursante que representará a Entre Ríos en la final nacional. La velada será transmitida en vivo por el Instagram oficial del certamen.

La votación de cada concursante cerró este viernes por la noche e implicó una ardua votación en Instagram.

Peltzer indicó que hay tres ganadoras. La primera es categoría adulta, la segunda adolescente y la tercera, virtual. La joven compite dentro de la categoría adolescente por su edad.

Sobre su preparación cultural, la joven contó que “fue un proceso muy lindo y largo”. Además, agregó que está “muy agradecida” con la gente por su “hermoso apoyo”.

Asimismo, se refirió a su participación en la agencia de modelos y recordó: “Tuve la oportunidad de ir a Punta del Este, Buenos Aires, desfiles internacionales y estoy muy contenta”.

La paranaense contó que supo sobre el certamen a través de las redes sociales. “Llené una encuesta y me convocaron”. Además, contó que durante el certamen las concursantes deben presentar un traje típico, con referencias a Paraná y a Entre Ríos.

Las concursantes realizaron previamente una entrevista con el jurado y luego hacen pasarela, además de una coreografía; luego una pasada con el traje típico y por último gala final donde se elige la concursante ganadora.

Sobre su entusiasmo por ser la ganadora y representar a la provincia, Peltzer señaló: “Podría mostrar con mucho amor y respeto todas las cosas hermosas que tiene nuestra localidad, la gente y todos los valores que tenemos como paranaenses. Sería un honor representar a nuestra provincia en general, su cultura”.

Por último, la adolescente contó que está cursando el último año de la secundaria en la institución Virgen de la Medalla Milagrosa. Para el futuro piensa continuar con el modelaje y cursar abogacía.