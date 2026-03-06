Sol Pérez reveló cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta

La analista de Gran Hermano Generación Dorada compartió en sus redes sociales una confesión personal mientras mostraba uno de sus looks para el reality. La panelista contó que hay una parte de su cuerpo que casi nunca muestra.
Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta y sorprendió a sus seguidores al revelar una de sus inseguridades personales en sus redes sociales. La analista de Gran Hermano Generación Dorada decidió compartir la reflexión mientras mostraba uno de los looks que utilizó para una de las galas del reality.
La panelista, que se consolidó como una de las figuras del programa de Telefe, suele captar la atención del público tanto por sus opiniones sobre el juego como por sus apuestas de moda.
En esta ocasión, además de mostrar su vestuario, la abogada dejó ver un costado más íntimo al hablar abiertamente de una parte de su cuerpo que no le genera tanta confianza.
El look que llamó la atención
La revelación surgió a partir de un breve video que Pérez publicó en su cuenta de Instagram antes de una nueva gala del programa.
En las imágenes se la vio luciendo un conjunto completamente negro de estilo sofisticado. El outfit incluyó un top de diseño asimétrico y holgado que deja la espalda al descubierto y genera un efecto drapeado en la parte frontal.
Al look lo completó con un pantalón ajustado al cuerpo que resaltó su figura, además de una pulsera plateada en la muñeca derecha.
Pérez llevó el cabello largo y suelto y un maquillaje de estilo glam que destacó sus rasgos. “Por acá lista para una nueva gala. Con esta espalda no puedo decir que no entreno”, escribió junto al video.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue una confesión posterior que realizó en sus historias de Instagram. La panelista compartió una imagen de espaldas y explicó que esa zona de su cuerpo es la que menos le gusta mostrar. “Nunca muestro mi espalda porque es una de las cosas que menos me gusta, pero esta captura lo amerita”, escribió con total sinceridad.
La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes respondieron con numerosos mensajes de apoyo y elogios. Entre los comentarios se destacaron frases como “Sos una reina”, “La más bella de la televisión”, “Todo te queda hermoso” y “Nuestra analista favorita”.
Presencia destacada en Gran Hermano
La confesión se produjo en medio del regreso del reality Gran Hermano Generación Dorada, que volvió a la pantalla de Telefe con una nueva temporada. El ciclo no solo volvió a captar la atención del público por la competencia entre los participantes, sino también por el equipo de analistas que acompaña el programa.
Dentro de ese panel, Sol Pérez se convirtió en una de las figuras más comentadas, tanto por sus intervenciones durante el debate como por sus looks en cada gala.
Días antes del estreno, la panelista ya había generado repercusión al mostrar el vestuario elegido para la primera emisión de la temporada.
El look del estreno que dio que hablar
En aquella ocasión, Pérez optó por un conjunto de dos piezas que combinó elegancia y brillo. Este outfit incluyó una falda larga de tela metalizada en tono dorado con aberturas laterales y un top halter a juego con recortes estratégicos que dejaron al descubierto el abdomen y parte de la cintura.
Este diseño también contaba con apliques dorados en el escote, el cuello y la cadera, lo que aportó un estilo glamoroso inspirado en la estética de pasarela.
El look se completó con el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje sofisticado con labios en tono borgoña.