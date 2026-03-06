Cuenca confirmó que aumento a docentes se abonará “entre el 15 y 20 de marzo” por complementaria

El presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Carlos Cuenca, realizó un balance de sus primeros días al frente del organismo y se refirió a los principales desafíos de la gestión, entre ellos el conflicto salarial con los gremios docentes, la infraestructura escolar y la necesidad de mejorar la respuesta administrativa del sistema educativo.

En el cierre de la primera semana de marzo, que coincidió con el inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia, el funcionario admitió que se trató de un comienzo "complejo", atravesado por la paritaria docente y el paro que marcó el arranque de clases.

Cuenca señaló que su llegada al organismo implicó "un desafío nuevo", ya que si bien tenía experiencia en el ámbito educativo universitario, debió adaptarse a la magnitud de un sistema que abarca todos los niveles de enseñanza en la provincia.

El inicio de la gestión y la paritaria docente

El titular del CGE indicó que su primera experiencia paritaria no concluyó con acuerdo, aunque valoró el diálogo mantenido con los gremios. “Fue una experiencia nueva. El diálogo con los docentes y con los gremios ha sido muy bueno desde el primer inicio de gestión”, sostuvo. No obstante, reconoció que el contexto económico condicionó la negociación salarial.

Y agregó: “El paro del lunes ya estaba definido previamente a nivel nacional, incluso antes de que se presentara cualquier propuesta económica o salarial, porque los gremios habían anticipado su adhesión por estar incluidos dentro de Ctera. Y en cuanto al segundo paro, que Agmer y Amet ya habían dejado aprobado en suspenso la semana anterior, agradezco que hubo una alta concurrencia de docentes a trabajar: más del 70% asistió a las escuelas”. De hecho, valoró que "pese complejo contexto económico y a no llegar a un acuerdo salarial, el docente estuvo igual en el aula".

Carlos Cuenca, titular del CGE (foto Elonce)

Cuenca explicó que el gobierno provincial atraviesa una caída real de recursos en los últimos meses y que eso limitó la posibilidad de elaborar una propuesta más amplia. El funcionario remarcó que la decisión del Ejecutivo entrerriano fue avanzar con el aumento por decreto para que el incremento se liquide este mes por complementaria y no se demore hasta mayo por una prolongación de la negociación. "Será entre el 15 y el 20 de marzo, pero no hay fecha puntual porque hay que hacer la carga de liquidación para pagar", aclaró.

Cómo seguirá la discusión salarial

Cuenca confirmó que el decreto provincial incluirá el compromiso de reabrir la discusión paritaria dentro de 90 días. Señaló que fue un pedido expreso del gobernador Rogelio Frigerio y que esa cláusula quedó incorporada para revisar la situación si cambian las condiciones económicas para “llevar una oferta que atienda la demanda de la cuestión remunerativa".

Carlos Cuenca habló del conflicto docente y de los desafíos en el Consejo de Educación

Sostuvo que la propuesta oficial intentó compensar, en parte, la pérdida de poder adquisitivo mediante la actualización de ítems como el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Complemento por Conectividad. “El único gremio que tuvo actualización salarial hasta diciembre fue el docente. De todos modos, entendemos que los sueldos muchas veces no alcanzan y que la situación económica es compleja. Lo que se intentó fue compensar la pérdida del poder adquisitivo”, fundamentó el titular del CGE.

Respecto al descuento de los días de paro, aseguró que la postura oficial fue "reconocer a quienes concurrieron a trabajar y marcar una diferencia con quienes no lo hicieron". “Queremos poner en valor al docente que fue a trabajar”, afirmó.

Infraestructura escolar y relevamiento

Otro de los ejes abordados fue la infraestructura escolar. Cuenca explicó que se está realizando un relevamiento censal de los edificios educativos de toda la provincia para contar con un diagnóstico actualizado de la situación. Aseguró que existe un mapa de necesidades, aunque admitió que durante mucho tiempo se trabajó sobre urgencias puntuales. Por eso, dijo, la intención es "construir una hoja de ruta común" con otros organismos estatales para definir prioridades y avanzar en las obras más necesarias.

Carlos Cuenca, titular del CGE (foto Elonce)

Mencionó que actualmente hay intervenciones en un tercio de los edificios escolares, aunque reconoció que aún falta mucho por hacer debido al deterioro acumulado durante años y a la complejidad de algunos inmuebles históricos. También sostuvo que, salvo situaciones puntuales, "no hubo escuelas que no pudieran iniciar el ciclo lectivo por problemas de infraestructura".

Demanda educativa y burocracia

Consultado por situaciones puntuales como la falta de vacantes o la necesidad de ampliar escuelas en zonas de crecimiento poblacional, como en San Benito, el funcionario reconoció que hay localidades donde el incremento demográfico no fue acompañado por la infraestructura escolar. Sin embargo, aclaró que no hay un planteo generalizado de falta de bancos o imposibilidad de escolarización, aunque admitió que el sistema administrativo muchas veces demora en canalizar y resolver las demandas. “Hay que llegar a todos los lugares de la provincia y garantizar la escolarización de todos los chicos. Y sí, obviamente siempre pueden existir demoras en cuestiones puntuales”, acotó.

Consejo General de Educación (foto Elonce)

En ese sentido, consideró que uno de los grandes desafíos de su gestión será agilizar la respuesta del Consejo General de Educación y mejorar la eficiencia administrativa. “Es un organismo muy grande y la responsabilidad es mucho mayor”, señaló.

La discusión por los contenidos

Cuenca adelantó además que otro de los objetivos de la gestión será dar una discusión de fondo sobre los contenidos educativos y la trayectoria integral de los estudiantes. Explicó que la intención es trabajar con una línea transversal que abarque desde el nivel inicial hasta el superior, evitando una mirada fragmentada del sistema. "La idea es ver la trayectoria educativa del estudiante como un todo”, indicó.

Finalmente, el presidente del CGE dejó un mensaje para docentes y familias. Aseguró que la gestión buscará "acompañar los procesos educativos, fortalecer aquello que funcione y corregir lo que sea necesario". “Las discusiones y los trabajos deben ser articulados; es necesario trabajar con los docentes y no sin ellos. También es importante poner en valor el enorme trabajo que realizan a diario, que se ve reflejado en la realidad. Desde el Consejo acompañamos esos procesos para que las cosas sucedan. Ese es el gran desafío que tenemos dentro de una estructura tan amplia como es el Consejo General de Educación”, cerró.