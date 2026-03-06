Un santafesino dirá presente en el Campeonato Mundial de Motocross que se corre en Argentina

Este fin de semana se pondrá en marcha el Campeonato Mundial de Motocross con la disputa del MXGP Argentina YPF en San Carlos de Bariloche, una de las competencias más importantes del calendario internacional. La prueba se desarrollará los días 7 y 8 de marzo en el nuevo Bariloche MX Race Track, circuito especialmente diseñado para albergar la apertura de la temporada 2026.

Entre los pilotos que formarán parte de la competencia se encuentra el santafesino Joaquín Poli, uno de los referentes del motocross argentino. El corredor del Kawasaki Racing Team YPF participará del evento mundialista con el objetivo de sumar experiencia frente a las principales figuras del campeonato.

En diálogo con Elonce, Poli expresó su entusiasmo por competir nuevamente en una fecha del Campeonato Mundial de Motocross que se realiza en el país. “Primero que nada contento de tener una nueva fecha del campeonato del mundo en Argentina, contento de estar participando nuevamente acá. La pista se ve espectacular, es una pista mundialista con mucha complejidad”, señaló el piloto.

Un evento internacional con figuras del motocross

La competencia reunirá a varios de los nombres más destacados del motocross internacional. Entre ellos se encuentran los quíntuples campeones mundiales Jeffrey Herlings y Tim Gajser, quienes debutarán en Bariloche con nuevos equipos tras los cambios realizados durante la pretemporada.

También estarán presentes los campeones vigentes Romain Febvre en la categoría MXGP y Simon Langenfelder en MX2, además de otros pilotos de primer nivel como Jeremy Seewer, Maxime Renaux, Paul Jonass y Tom Vialle. Todos formarán parte del espectáculo deportivo que abrirá el Campeonato Mundial de Motocross en territorio argentino.

Joaquín Poli estará compitiendo en Bariloche.

Poli destacó la importancia de competir frente a estos rivales internacionales y valoró la posibilidad de hacerlo en condición de local. “Las expectativas son dar el 100% desde el principio hasta el final, poder mezclarnos lo más que podamos con los pilotos extranjeros y tratar de rendir al máximo”, comentó.

Expectativas para el inicio del campeonato

El cronograma de actividades comenzará el sábado con las prácticas libres y las carreras clasificatorias, mientras que el domingo se disputarán las competencias principales que otorgarán los primeros puntos de la temporada.

El piloto santafesino explicó que el motocross exige una preparación constante debido a la diversidad de escenarios en los que se desarrolla el campeonato. “El motocross se destaca por eso. Tenemos arena, piso duro, barro, diferentes climas y terrenos, así que hay que ir adaptándose”, explicó Poli al referirse a las características del Campeonato Mundial de Motocross.

En relación con la preparación física, indicó que el entrenamiento es permanente para poder competir al máximo nivel. “Nos dedicamos a esto al 100%. Son tres entrenamientos semanales en moto y casi todos los días de preparación física para poder estar al máximo en las carreras”, detalló.

Además, Poli envió un mensaje a las nuevas generaciones que sueñan con ingresar al motocross. “Sabemos que es un deporte difícil, principalmente por lo económico, pero si tienen la posibilidad no hay que dejar de soñar y trabajar por lo que uno quiere”, sostuvo.

La carrera en Bariloche marcará el inicio de un calendario que recorrerá distintos países y que culminará en septiembre en Australia. En ese contexto, el Campeonato Mundial de Motocross vuelve a tener a Argentina como punto de partida de la temporada, con la presencia de pilotos de todo el mundo y representantes nacionales que buscarán destacarse en la competencia.