Pelea en el penal de Paraná: un interno resultó herido y fue trasladado al hospital

REDACCIÓN ELONCE
Una pelea en el penal de Paraná ocurrió este viernes por la siesta y terminó con un interno gravemente herido. El recluso sufrió lesiones de arma blanca durante una riña entre detenidos y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica.
Una pelea en el penal de Paraná se registró durante la siesta de este viernes en la Unidad Penal Nº1 y dejó como saldo a un interno herido que debió ser trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica. El violento episodio ocurrió en el interior del establecimiento penitenciario y generó un importante despliegue de personal del Servicio Penitenciario.
De acuerdo con las primeras informaciones, la riña se produjo entre varios internos dentro de uno de los sectores del penal. En medio del enfrentamiento, uno de los reclusos sufrió heridas cortantes de consideración, presuntamente provocadas con un arma corto-punzante.
Ante la gravedad de las lesiones, el interno fue asistido inicialmente por personal sanitario dentro del propio establecimiento carcelario. Sin embargo, debido a su estado, se dispuso su traslado inmediato al Hospital San Martín de Paraná para una atención médica más compleja, publicó Reporte100.7.
Investigación y operativo en el penal
Tras la pelea en el penal de Paraná, se desplegó un operativo interno con la intervención de agentes penitenciarios para controlar la situación y evitar que el conflicto se extendiera a otros sectores de la unidad.
Mientras tanto, las autoridades iniciaron actuaciones para determinar cómo se originó el enfrentamiento y quiénes participaron de la riña. También se busca establecer cómo se habría producido el ataque con el objeto cortante que provocó las lesiones al interno.
Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud del recluso herido. No obstante, se confirmó que ingresó al hospital con lesiones compatibles con el uso de un arma blanca.
La investigación continúa en manos de las autoridades competentes, que intentan reconstruir la secuencia del hecho y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea dentro de la Unidad Penal Nº1.