Buscan a un hombre que viajó desde Salta con intención de llegar a Entre Ríos

Un hombre de 61 años es intensamente buscado luego de ausentarse de su domicilio en la provincia de Salta. Según se pudo saber, habría manifestado su intención de viajar hacia Entre Ríos. Se trata de Eduardo Cardozo, conocido como “Pepe”, quien habría salido el martes 3 de marzo de su vivienda ubicada en barrio Huaico, en Salta capital.
De acuerdo a la información difundida por familiares y fuentes policiales a la que pudo acceder Diario Río Uruguay, el hombre habría adquirido un pasaje hacia Tucumán durante la tarde del martes, con la intención de continuar viaje hacia Entre Ríos. Se presume que podría haber llegado a Tucumán en horas de la noche, aunque hasta el momento no existirían datos certeros que confirmen su arribo.
Las autoridades no descartarían que desde allí haya intentado comprar otro boleto con destino a Entre Ríos o hacia alguna provincia que lo acerque a territorio entrerriano.
Descripción
Cardozo mide aproximadamente 1,70 metros de altura y al momento de su desaparición vestía pantalón negro de vestir y camisa celeste con rayas blancas finas. Además, se habría llevado una mochila negra grande con ropa.
Desde su entorno indicaron que padece esquizofrenia, por lo que la preocupación es mayor y se solicita colaboración urgente.
Aporte de localización
Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse al 387 - 5916650 o dar aviso inmediato al 911. La denuncia fue radicada en la subcomisaría del barrio “El Huaico”, pero se pide a la comunidad entrerriana y del resto del país mantenerse alerta y dar aviso a las autoridades ante cualquier dato que pueda contribuir a su localización.