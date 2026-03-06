Entrega de kits para la carrera nocturna de Paraná: confirman hasta qué hora se pueden retirar

La organización de la carrera nocturna “Ciudad de Paraná” inició este viernes la entrega de kits para los corredores que participarán de la quinta edición del evento deportivo, que se disputará este sábado desde las 20 en el balneario Thompson. La actividad se desarrolla en Open Club y marca el inicio formal de la previa de una competencia que cada año convoca a atletas de distintos puntos del país.

La prueba contará con dos distancias principales: 10 kilómetros en modalidad competitiva y 5 kilómetros en formato competitivo y recreativo. El circuito se desarrollará en la zona de la costanera y el complejo balneario, uno de los sectores más elegidos por corredores y espectadores para este tipo de eventos deportivos.

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, destacó la importancia del evento dentro de la agenda deportiva y turística de la ciudad. “Nosotros decimos que damos formalmente inicio a la carrera con la entrega de kits acá en Open Club, que gentilmente nos abrió las puertas”, señaló durante la cobertura realizada por el móvil de Elonce.

Más de 2000 corredores participarán del evento

Arbitelli explicó que la competencia contará con una importante convocatoria de atletas. “Estamos hablando de que 2000 corredores el día de mañana van a estar disfrutando de nuestro complejo balneario Thompson y de correr por las costaneras”, afirmó.

Además, remarcó que el evento genera movimiento turístico en la ciudad y convoca participantes de diferentes provincias. Según indicó, se espera la llegada de corredores provenientes de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incluso de otras regiones del país.

El funcionario también mencionó que la jornada deportiva forma parte de una agenda de actividades que se desarrollan durante el verano en Paraná. “La carrera nocturna es parte de la gran agenda que tiene nuestra ciudad y se ha convertido en una fiesta del verano para los paranaenses”, expresó.

Entrega de kits y organización del evento

La entrega de kits comenzó este viernes entre las 12 y las 19 y está destinada principalmente a corredores de Paraná, aunque también pueden retirarlos quienes llegan desde otras localidades. Aquellos participantes que no puedan hacerlo durante esta jornada tendrán la posibilidad de retirarlos el sábado a partir de las 17.

Los kits incluyen la remera oficial de la competencia, número de corredor y pulseras que permiten el acceso a las zonas habilitadas para participantes. En el lugar también se organizaron espacios de atención para agilizar la entrega y facilitar la preparación de los corredores antes de la competencia.

Durante la jornada, varios participantes se acercaron para retirar su indumentaria y compartir sus expectativas para la carrera. Una de las corredoras comentó que participa por quinta vez en este tipo de eventos y destacó que correr representa un desafío personal y una forma de cuidar la salud.