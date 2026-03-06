Familia del interno asesinado en el penal asegura que lo apuñalaron mientras dormía y pide ver las cámaras

La muerte del interno que apuñalaron generó conmoción y reclamos frente a la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde familiares de la víctima se concentraron para exigir explicaciones a las autoridades penitenciarias. El hecho ocurrió en horas de la siesta de este viernes y la víctima fue identificada por sus allegados como Martín Siegfried, un joven de 23 años que cumplía condena en ese establecimiento.

Móviles policiales comenzaron a ingresar al predio de la unidad penitenciaria, mientras familiares aguardaban en el acceso principal con visible estado de angustia y nerviosismo. Según trascendió, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

En ese contexto, una de sus hermanas habló con Elonce y cuestionó la versión inicial que indicaba que el hecho habría ocurrido durante una pelea entre internos. “Necesito que salga director del penal y que me muestre las cámaras. Quiero que me muestre las cámaras para ver si es verdad eso que dicen. Yo sé que es mentira. A mi hermano lo mataron adentro de un pabellón mientras él estaba descansando. Lo mataron durmiendo como a un perro”, aseguró.

El reclamo de la familia frente a la cárcel

Los familiares se concentraron frente a la Unidad Penal N°1 para exigir que las autoridades penitenciarias brinden explicaciones sobre lo ocurrido dentro del pabellón donde estaba alojado el joven. Hasta ese momento, aseguraban que ningún responsable del penal había salido a hablar con ellos.

Durante el diálogo con Elonce, la hermana del joven también buscó despejar versiones que vinculaban a la víctima con otros hechos policiales. “Él estaba porque tenía muchas causas acumuladas. En dos meses salía en libertad, ya había cumplido casi toda la condena”.

Sobre posibles amenazas al interno, la mujer explicó. “Yo no venía a verlo, pero sí venían familiares de él, la mujer y todo. Nunca tuvo problemas con nadie”.

Una familia en duelo y pedidos de esclarecimiento

El joven era oriundo del barrio La Milagrosa, donde vive gran parte de su familia, compuesta por 14 hermanos. Según relataron sus allegados, había cumplido aproximadamente cuatro años de condena sin salidas.

La víctima tenía un hijo pequeño. “Un bebé de un año”, contó su hermana.

La mujer también cuestionó las condiciones en las que, según cree, fue trasladado su hermano tras el ataque. “No creo que lo hayan trasladado en ambulancia porque acá ambulancia no hay. A mí me avisaron a las dos de la tarde y fui directo para el hospital. Lo habrán llevado en las camionetas esas porque ahí los llevan como unos perros tirados”, comentó.

La mujer contó además que llegó al hospital con la esperanza de encontrar a su hermano con vida. “Estaba mi otra hermana y me dijo que ya estaba fallecido”.