Rosario: delincuentes robaron en una vivienda y balearon a un policía en un tiroteo

En el raid delictivo, los ladrones robaron en una casa y en la fuga se enfrentaron con un policía

Un policía resultó herido de bala en el cuello durante un tiroteo con delincuentes que acababan de cometer un robo en la zona sudoeste de Rosario. El hecho ocurrió este viernes por la tarde en inmediaciones de Comodoro Rivadavia al 2600 y derivó en un amplio operativo policial para dar con los autores.

De acuerdo a la información preliminar, cerca de las 16 cuatro asaltantes que se movilizaban en un utilitario ingresaron a una cochera cuando un hombre y una mujer llegaban con su vehículo. Los delincuentes accedieron al interior de la propiedad conectada al galpón y sustrajeron dólares tras obtener las llaves de la vivienda.

Poco después, en la vía pública, los ladrones se cruzaron con un efectivo policial que se encontraba en la zona realizando un trámite judicial. El encuentro derivó en un intercambio de disparos en el que el uniformado, identificado como Federico C., recibió un balazo en el cuello.

Foto: Rosario3

En medio de la huida, uno de los asaltantes se apoderó del patrullero del policía herido, una camioneta Fiat Toro, que posteriormente fue abandonada en Callao al 5000 con una de sus ruedas traseras pinchada. En las inmediaciones también fue hallada una campera que habría sido descartada durante la fuga.

El efectivo fue trasladado al Hospital Italiano, donde quedó internado en observación. Según el último parte médico, la herida no comprometió órganos vitales ni estructuras vasculares, por lo que se encuentra hemodinámicamente estable y fuera de peligro.

Durante el operativo, uno de los cuatro sospechosos fue detenido y se secuestró una pistola que habría sido utilizada en el enfrentamiento. En tanto, la policía continúa con la búsqueda de los otros integrantes de la banda.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado alrededor de 20 disparos y observaron a uno de los sospechosos correr mientras efectuaba tiros antes de subir a un vehículo que lo esperaba para facilitar la fuga.

La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras peritos trabajaban sobre el utilitario Peugeot Partner gris en el que los delincuentes habrían llegado al lugar del asalto.