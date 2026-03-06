Crimen del bebé en Rosario: hallaron un auto que podrían haber usado los atacantes

Un bebé de un año y tres meses fue asesinado a balazos en la zona sur de Rosario y la investigación sumó nuevos avances en las últimas horas. Tras un operativo policial, los agentes hallaron un automóvil que podría haber sido utilizado por los agresores y detuvieron a más personas presuntamente vinculadas al ataque.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en Melincué al 6100, luego de una discusión que se habría iniciado en una barbería del barrio. Según las primeras versiones, uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó acompañado por otras personas que efectuaron disparos contra una vivienda. Durante la balacera, el bebé fue alcanzado por un disparo en el pecho.

El menor fue trasladado de urgencia por su abuelo en un vehículo particular al Hospital Roque Sáenz Peña, donde ingresó con signos vitales, pero minutos después se confirmó su fallecimiento. La víctima fue identificada como Gian Mastrocola, un pequeño de 15 meses hijo del dueño de la barbería.

En el lugar del ataque, vecinos lograron retener a uno de los sospechosos hasta la llegada del Comando Radioeléctrico, que concretó la primera detención.

El sospechoso fue identificado como Mario Antonio Kevin P., de 25 años y con antecedentes. Al parecer no era conocido en el vecindario.

Según dio a conocer rápidamente el Ministerio de Seguridad de la provincia, el sospechoso cuenta con al menos dos anotaciones como menor de edad: tenía 16 años en 2017 cuando fue detenido a tres cuadras de la barbería atacada este jueves, junto a otra persona mientras arrastraban una moto Honda Twister que había sido robada. Y un año después fue detenido con un arma de fuego entre sus pertenencias.

Los detenedidos por el crimen del bebé en Rosario (foto Cadena 3)

A partir de los datos aportados al 911 y del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores detectaron un automóvil Chevrolet Corsa gris con la luneta trasera dañada que habría sido utilizado por otros participantes del ataque para escapar. El seguimiento permitió ubicar el vehículo en un domicilio de calle Patricias al 600.

Durante los procedimientos posteriores se produjeron nuevas aprehensiones y se secuestraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y una importante cantidad de material blanquecino que sería cocaína. Entre los detenidos se encuentran tres hombres de 21, 24 y 45 años y una mujer de 50, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El auto que podría haber sido utilizado por los atacantes (foto Cadena 3)

En total, la policía incautó un revólver calibre 32, una pistola 9 milímetros y otra calibre 11.25, además del automóvil que habría sido utilizado en la fuga. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y reconstruir cómo se produjo el ataque que terminó con la muerte del niño. (con información de Cadena 3 y La Capital)