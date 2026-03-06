Tragedia vial en Ruta 39: querellante explicó por qué pidió seis años de pena para Ruíz Orrico

El veredicto del juicio contra Juan Ruiz Orrico por homicidio culposo agravado será anunciado el próximo lunes 9 de marzo a las 8.30 por el juez Darío Crespo. La decisión se dará a conocer en el marco del juicio oral y público que se desarrolla en Concepción del Uruguay.

La causa investiga el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39 y que provocó la muerte de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, todos trabajadores de un frigorífico de Pronunciamiento.

Al respecto, el querellante Mario Arcusin expresó a Elonce sus expectativas de cara a la resolución judicial y remarcó que solicitó la pena máxima prevista por el delito.

La tragedia vial ocurrió en junio de 2024 y, según explicó el letrado, el proceso judicial se extendió más de lo previsto debido a planteos realizados por los abogados de Ruiz Orrico. “Ya pasó más de un año y ocho meses. La elevación a juicio fue en marzo del año pasado, pero hubo una demora porque la defensa intentó apartarme del proceso en distintas instancias judiciales”, señaló.

El pedido de la querella

Arcusin explicó que durante su alegato final solicitó una condena de seis años de prisión efectiva e inmediata para Ruiz Orrico, el máximo previsto por el artículo que tipifica el homicidio culposo agravado. Según indicó, considera que no existen atenuantes relevantes en el caso. "El único atenuante que podría considerarse es la falta de antecedentes penales” en el caso de Ruiz Orrico, sostuvo.

“No fue un accidente, porque un accidente es un hecho imprevisto o que, aun siendo previsto, no pudo evitarse. Pero salir a conducir a las cuatro de la mañana con 1,59 gramos de alcohol en sangre es algo que claramente se podía haber evitado: (Ruíz Orrico) podría haberse quedado en Concepción y viajar al día siguiente. Por eso no hablamos de un accidente, sino de un homicidio culposo agravado. Llamarlo accidente o simplemente un hecho, o hablar de un siniestro, es un subterfugio que yo no acepto”, argumentó Arcusin.

Tragedia vial sobre Ruta 39 (foto archivo)

El fiscal Eduardo Santos, en tanto, solicitó una pena menor, de cinco años de prisión. En ese contexto, el abogado explicó que el juez deberá determinar el monto de la condena dentro del rango previsto por la ley.

Cuestionamientos a la defensa

Durante su intervención en el juicio, el querellante también cuestionó algunos elementos presentados por la defensa. Entre ellos mencionó las declaraciones de un psicólogo que había atendido al acusado. Según explicó, se detectaron inconsistencias entre lo declarado en el juicio y los permisos judiciales que había obtenido Ruiz Orrico para viajar fuera de la provincia.

“Encontré una autorización judicial para que viajara a Buenos Aires a una consulta con ese psicólogo, mientras que el profesional había declarado que las

sesiones eran virtuales”, señaló al apuntar que ese episodio debilitó algunos de los argumentos de la defensa.

El impacto en las familias

Arcusin destacó que las familias de las víctimas acompañaron el proceso judicial desde el inicio de la causa. “Desde el día siguiente al hecho estuvieron unidas y trabajando para que se haga justicia”, afirmó al adelantar que planean asistir al Tribunal este lunes para escuchar el veredicto. También recordó que en distintas audiencias y actividades públicas contaron con el apoyo de vecinos que acompañaron el reclamo.

Tragedia vial en Ruta 39: las expectativas del querellante

La causa civil

En paralelo al proceso penal, los familiares de las víctimas iniciaron una demanda civil por daños y perjuicios. La acción judicial fue presentada contra la provincia de Entre Ríos, la compañía aseguradora del vehículo y el propio Ruiz Orrico. El reclamo se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°7 de Paraná.

Según explicó el abogado, "la Provincia fue incluida en la demanda por ser propietaria del vehículo oficial involucrado en el siniestro".

La situación actual del acusado

Arcusin aclaró además que Ruiz Orrico no se encuentra bajo arresto domiciliario, como se mencionó en algunos medios. Según explicó, el acusado tiene fijado domicilio en el departamento Uruguay, pero puede circular libremente dentro de esa jurisdicción. “Lo único que tiene es una restricción para salir del departamento sin autorización judicial”, indicó. Sin embargo, apuntó que, en varias ocasiones, el acusado obtuvo "hasta 25 permisos para viajar fuera de la provincia por motivos médicos o personales".