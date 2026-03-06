Invitan a una nueva edición del Proyecto Brrrlak: un taller para explorar la voz desde la improvisación

REDACCIÓN ELONCE
El Proyecto Brrrlak abre una nueva edición en Paraná con un taller de construcción vocal experimental abierto a todo público y con cierre en concierto. Sus coordinadoras brindaron detalles con Elonce de esta propuesta cuyas inscripciones cierran pronto.
Las coordinadoras del taller Proyecto Brrrlak compartieron detalles a Elonce de esta nueva edición en Paraná. La iniciativa propone un recorrido creativo donde la voz se convierte en instrumento principal y en una herramienta de exploración artística colectiva.
En ese sentido, las facilitadoras explicaron: “La búsqueda es la misma que el año pasado. El taller tiene un sendero trazado. Decidimos describir al taller como construcción vocal experimental. Es eso mismo: desafiarnos a buscar la voz interna y sacarla para construir otras cosas”.
Improvisación y construcción colectiva
Uno de los rasgos distintivos del proyecto es el trabajo en grupo. En este sentido, señalaron: “La construcción la hacemos entre todos. Obviamente hay participaciones y ejercicios que son de a una voz, pero la mayoría es en colectivo”.
La improvisación aparece como el eje central del proceso creativo dentro del taller. Al respecto, explicaron: “Es lo rico. Ese es el lineamiento principal: la improvisación, lo más distinto y lo más abysmal, lo espontáneo que cada uno trae, y en base a eso construir piezas musicales con algunas consignas claras para que podamos dejar andar la expresividad”.
La dinámica busca desarrollar escucha, confianza y creatividad entre las personas participantes, elementos clave para poder improvisar colectivamente.
Un taller abierto a todo público
En relación a quiénes pueden participar, las facilitadoras destacaron el carácter inclusivo de la propuesta: “La condición es conectar con la voz. Puede ser cantando en la ducha”.
Además, remarcaron que el objetivo es ampliar la forma tradicional de pensar el canto: “La idea es atrevernos a replantear estas posibilidades que tiene la voz fuera de lo convencional.
Durante el proceso también se trabajan aspectos como melodía, ritmo y texto, además de ejercicios corporales y de escucha. El grupo, incluso, llega a crear composiciones propias a partir de las improvisaciones.
Duración, inscripción y concierto final
La nueva edición del taller tendrá una duración de cuatro meses. Según detallaron durante la entrevista: “Son 16 encuentros más uno, dos o tres ensayos extra, porque la idea es que hagamos un concierto en la etapa final”.
El cierre del proceso será una presentación abierta al público el 2 de julio en La Vieja Usina, donde quienes participen compartirán el trabajo desarrollado durante el taller.
Las clases comenzarán el miércoles 11 de marzo y se dictarán semanalmente de 18 a 20 en ese mismo espacio cultural. Las personas interesadas pueden inscribirse escribiendo al correo del proyecto o contactando a las coordinadoras a través de sus redes sociales. La convocatoria permanecerá abierta hasta este fin de semana.