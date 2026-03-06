The Show Pro Series: Paraná presentó el torneo internacional de sóftbol

La ciudad de Paraná presentó oficialmente el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series, un certamen de Primera División masculina que promete marcar un hito en el deporte local y nacional. El lanzamiento se realizó en la Sala Mayo con la presencia de organizadores, autoridades municipales y referentes del deporte.

Durante la presentación se destacó que The Show Pro Series se disputará entre el 18 y el 21 de marzo en el Estadio Mundialista de Sóftbol Ingeniero Nafaldo Cargnel, escenario que será sede de cuatro jornadas de competencia con jugadores de nivel internacional. El evento reunirá a seis equipos franquicia integrados por deportistas de distintos países.

Un evento innovador para el sóftbol

Durante el diálogo con Elonce, Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad, remarcó el carácter novedoso del certamen, que por primera vez se realizará en la ciudad bajo un formato de franquicias, habitual en ligas profesionales de otras partes del mundo.

“Vienen de distintos lugares del continente y los mejores jugadores del mundo. El sóftbol está en el ADN de nuestra ciudad. También habrá distintos espectáculos para que se acerque la familia”.

El evento contará con equipos integrados por jugadores de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Venezuela, Guatemala y Chile, lo que garantiza un alto nivel competitivo. Además, participarán franquicias internacionales y la selección argentina U23.

Fechas, equipos y turismo deportivo

Por su parte, el organizador Duilio Scialacomo brindó detalles sobre la competencia y las expectativas que genera la llegada de este torneo internacional a la capital entrerriana.

“La selección argentina u23 se está preparando para el mundial que se va a hacer en Colombia a fines de abril”, comentó.

El dirigente también destacó el impacto que el certamen podría tener en la actividad turística y deportiva de la ciudad.

“Tenemos la sensación de que va a venir muchísima gente a la ciudad porque es un evento único y que se va a hacer por primera vez en Argentina. Las franquincias son empresarios, marcas o emprendimientos propios que arman sus equipos con jugadores de distintas partes del mundo”, explicó.

Paraná, capital del sóftbol

La realización de The Show Pro Series busca consolidar a Paraná como uno de los principales centros del sóftbol en Argentina y en la región. La ciudad cuenta con una fuerte tradición en este deporte y con infraestructura reconocida internacionalmente.

El torneo no solo ofrecerá partidos de alto nivel, sino también espectáculos y actividades pensadas para toda la familia, con el objetivo de convertir el estadio en una verdadera fiesta deportiva durante los cuatro días de competencia.