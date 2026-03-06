Confirman que murió en el hospital el interno herido en el penal de Paraná: la identidad de la víctima

Fatal pelea en el penal de Paraná: un interno murió tras una riña.

Un sangriento hecho ocurrió durante la siesta de este viernes en la Unidad Penal Nº1 de Paraná y terminó con la muerte de un interno que había sido trasladado de urgencia al Hospital San Martín tras sufrir graves heridas cortantes, se confirmó a Elonce por parte de autoridades penitenciarias.

El violento episodio se registró dentro del establecimiento carcelario y generó un amplio despliegue de personal del Servicio Penitenciario.

Según las primeras informaciones, la riña se produjo entre varios internos dentro de uno de los sectores de la cárcel. En medio del enfrentamiento, uno de los reclusos recibió heridas de consideración, presuntamente provocadas con un arma corto-punzante.

El interno fue asistido inicialmente por personal sanitario dentro del propio establecimiento penitenciario. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica especializada.

Intentaron salvarlo pero falleció en el hospital

En el nosocomio de la capital entrerriana, los profesionales de la salud intentaron estabilizar al recluso tras su ingreso al área de emergencias. No obstante, minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento a raíz de las heridas sufridas durante la pelea, señalaron a Elonce fuentes policiales de Homicidios y de la Comisaría Décima que dialogaron con este medio.

Fuentes penitenciarias confirmaron a Elonce que el interno fallecido en el hospital, fue identificado como Martín Siegfried, de 26 años.

Se trata del hermano de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Alejandra Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná.

Martín Siegfried tenía condenas por acumulación de delitos y hechos relacionados a la venta de drogas.

“Ocurrió una reyerta en el Pabellón Nº6, donde se alojan seis internos y uno de ellos, sufrió heridas por lo que fue trasladado al hospital”, señaló a Elonce, el director del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti.

En referencia al motivo de la feroz pelea, el funcionario explicó que “el detonante, habría sido por tomar el comando del pabellón”, sostuvo en sus breves declaraciones.

El hecho generó un importante operativo de seguridad dentro de la Unidad Penal Nº1. Agentes penitenciarios intervinieron para controlar la situación y evitar que el conflicto se extendiera a otros sectores del establecimiento.

Asimismo, se desplegó un procedimiento policial en el lugar con la intervención de efectivos de la Comisaría Décima, personal de la División Homicidios y peritos de Policía Científica, quienes comenzaron a realizar las pericias correspondientes.

Investigación para determinar responsabilidades

Las autoridades judiciales buscan determinar cómo se originó la pelea en el penal de Paraná y quiénes participaron del violento episodio. También se intenta establecer quién o quiénes fueron los responsables del ataque que provocó las heridas mortales al interno.

Entre las principales líneas de investigación se intenta reconstruir cómo se produjo el ataque con el objeto cortante utilizado durante la riña, así como la secuencia exacta de los hechos dentro del sector donde se registró el enfrentamiento.

La causa quedó en manos de las autoridades competentes, que continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades por la muerte del recluso ocurrida tras la pelea dentro de la Unidad Penal Nº1.