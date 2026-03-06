Por una deuda de alquiler, entró a una casa en Paraná, amenazó a una mujer y le robó pertenencias

Un grave episodio vinculado a una presunta deuda de alquiler es investigado por la Justicia en Paraná, luego de que un hombre ingresara a una vivienda de barrio Jaureche durante la madrugada del 22 de febrero, amenazara a una mujer y a su hijo de cinco años y se llevara distintos objetos de valor del lugar.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaría Duodécima. Según se denunció, el agresor ingresó al inmueble a través de una ventana mientras la mujer se encontraba en el interior junto al menor.

Una vez dentro de la vivienda, el hombre habría amenazado verbalmente a la mujer mientras portaba un arma de fuego. Luego procedió a amordazar tanto a la víctima como al niño y manifestó que se quedaría con diferentes pertenencias como forma de pago por una supuesta deuda de alquiler.

Amenazas y robo de objetos de valor

Durante el hecho, el agresor también habría asegurado que su familia “mandaba en el barrio”. En ese contexto sustrajo distintos elementos de valor que se encontraban dentro de la vivienda, según el testimonio brindado por la víctima.

Tras el episodio y por temor a nuevas agresiones, la mujer decidió retirarse del lugar. Parte de sus pertenencias quedaron en el inmueble mientras el sospechoso se llevaba otros objetos denunciados posteriormente ante la Policía.

Allanamientos en Barrio Jaureche.

El caso fue caratulado como robo calificado por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad, lo que motivó el inicio de una investigación para identificar a los presuntos responsables.

Allanamientos y secuestro de elementos

Las tareas investigativas quedaron a cargo de personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, que trabajó en conjunto con efectivos de la comisaría Duodécima.

A partir de las averiguaciones realizadas se logró identificar a los presuntos involucrados y establecer los domicilios donde residirían. Uno de ellos se ubicaría en barrio Jaureche y el otro en una vivienda situada al final de calle Gobernador Crespo, en la zona de barrio Toma Vieja.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno se dispuso la realización de tres allanamientos. Dos de los procedimientos se concretaron en barrio Jaureche, donde se secuestraron electrodomésticos y muebles denunciados como sustraídos.

El tercer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Gobernador Crespo, donde se incautó un teléfono celular que será analizado en el marco de la causa judicial.

Por disposición de la fiscalía interviniente, las personas notificadas durante los procedimientos quedaron supeditadas a la causa mientras continúa la investigación por el violento hecho relacionado con la supuesta deuda de alquiler.