Desarticularon venta ilegal de terrenos donde había puntos de comercialización de droga

REDACCIÓN ELONCE
La Policía y la Municipalidad de Concordia, realizaron un operativo en la zona conocida como La Arrocera para desarmar casillas utilizadas para la venta de estupefacientes y frenar la ocupación ilegal de terrenos fiscales.
La desarticulación de venta ilegal de terrenos municipales y "búnkeres" de venta de droga se llevó adelante en un operativo conjunto entre la Policía y la Municipalidad de Concordia, tras denuncias de vecinos que alertaron sobre actividades sospechosas en la zona del asentamiento conocido como La Arrocera.
La intervención se realizó luego de presentaciones efectuadas por habitantes de los barrios Islas Malvinas y Camba Pasó en la Comisaría Octava de la "capital del citrus". A partir de esas denuncias, se organizó un procedimiento destinado a frenar el narcomenudeo y la ocupación irregular de terrenos fiscales.
Según informaron fuentes policiales, durante el operativo se procedió a desarmar varias casillas precarias de madera que eran utilizadas como puntos de venta de estupefacientes al menudeo y también como espacios para la comercialización ilegal de lotes municipales.
Operativo contra búnkeres y loteos ilegales
El procedimiento permitió desarticular varios "búnkeres" que eran utilizados de manera rotativa para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con lo indicado por los investigadores, quienes operaban en la zona cambiaban frecuentemente de lugar para sostener la venta de droga y dificultar las tareas de control, indicaron fuentes policiales.
Durante el despliegue policial y municipal también se identificó a varias personas que se encontraban en el sector. Según se informó, la mayoría no reside en la zona y muchos provienen de provincias del norte argentino.
Las autoridades señalaron que el operativo representó “un golpe y un freno a la proliferación de kioscos de venta minorista de droga”, lo que impacta directamente en la seguridad de los vecinos del sector.
Participación de Policía y Municipio
El procedimiento contó con la participación de efectivos de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, quienes trabajaron en conjunto con personal de la Municipalidad.
En ese marco, se destacó el trabajo coordinado entre ambas instituciones para enfrentar problemáticas vinculadas al narcotráfico y la ocupación ilegal de terrenos fiscales.
Las autoridades remarcaron que estas intervenciones buscan recuperar espacios públicos y evitar que estructuras precarias sean utilizadas como puntos de comercialización de droga.
Además, indicaron que el trabajo continuará con controles y recorridas en la zona para prevenir que vuelvan a instalarse construcciones ilegales o búnkeres vinculados al narcomenudeo.