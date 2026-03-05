Clima cambiante y calor de hasta 34 grados marcarán las semanas de transición al otoño

REDACCIÓN ELONCE
La meteoróloga Belén Martorelli explicó a Elonce que el clima se mantendrá variable durante las próximas semanas, con días de sol, chaparrones aislados y temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados. También analizó el verano que terminó y el comportamiento del fenómeno La Niña.
El clima cambiante durante la transición al otoño marcará los próximos días con temperaturas variables, jornadas de sol y la posibilidad de chaparrones aislados. Así lo explicó la meteoróloga Belén Martorelli, quien detalló que el comportamiento atmosférico propio de esta época del año genera alternancia entre jornadas cálidas y otras más frescas, además de episodios de precipitaciones.
Según señaló la especialista, este escenario es habitual cuando se inicia el pasaje entre estaciones. "Es entendible, no estamos ingresando en el otoño, ya sabemos que es una estación donde todavía tenemos cambios. Estamos dejando el verano atrás y pasando al otoño, como decía, una estación de transición", explicó.
En ese sentido, remarcó que esta dinámica genera variaciones constantes en las condiciones meteorológicas. “Tenemos bastantes cambios atmosféricos y por lo tanto sí es entendible que tengamos días con calor durante la tarde, después haya algunas temperaturas más frescas, algunos chaparrones”, indicó.
Temperaturas en ascenso y posibles lluvias
De acuerdo con el pronóstico extendido, los próximos días alternarán entre jornadas soleadas y otras con precipitaciones aisladas. Martorelli explicó que esta semana se observará una combinación de fenómenos típicos de esta etapa del año. “Lo que se está viendo es que la semana que viene vamos a tener algunos días con precipitaciones y algunos días despejados”, anticipó.
Además, advirtió que hacia mediados de la próxima semana podrían registrarse temperaturas elevadas para esta época del año. "Las temperaturas van a estar más hacia fin de semana. La semana que viene vamos a tener aumento de temperaturas. Por ahí alcancemos los 34 grados el miércoles que viene", sostuvo.
No obstante, aclaró que las mañanas seguirán siendo relativamente templadas. “Las mínimas entre 16 y 18 grados por ahí, pero bueno, hay que entender que vamos a tener esta seguidilla de días con sol y algunos momentos de chaparrones”, precisó a Elonce.
Un fin de semana con condiciones agradables
En cuanto al corto plazo, la meteoróloga indicó que el fin de semana presentará condiciones mayormente agradables, con temperaturas moderadas que permitirán actividades al aire libre. “Se prevén máximas de 27 y 29 grados. A la tarde va a estar lindo para estar en short”, expresó.
Asimismo, señaló que las primeras horas del día no serán demasiado frías. "Las mañanas tampoco van a ser muy frías, van a ser de 19 o 20 grados, así que va a estar bien para estar al aire libre", agregó.
Sin embargo, no descartó que pueda registrarse alguna inestabilidad hacia el domingo. “Tal vez alguna tormenta el domingo. Hay que ver porque son bajas las probabilidades, pero no estaría mal estar atento”, recomendó.
Un verano menos extremo que otros
Durante la entrevista, Martorelli también realizó un balance del verano que finalizó recientemente y señaló que, en términos generales, no fue tan extremo como en otros años. “Este no fue un verano tan cálido como el que hemos vivido en otros momentos”, aseguró.
En ese sentido, explicó que durante la temporada estival no se registraron tantos eventos de temperaturas extremas como en temporadas anteriores. “No hubo tantos extremos, no hubo tantas olas de calor como sí vimos en otros años pasados”, indicó.
Para la especialista, el comportamiento climático de este verano podría considerarse más moderado. “Fue un verano, podríamos decir, más benévolo que otros”, expresó.
No obstante, aclaró que esta situación no implica que las próximas temporadas mantengan la misma tendencia. “Eso no significa que el verano que viene no sea más extremo. Todavía no se puede decir”, señaló.
La situación del fenómeno La Niña
Otro de los aspectos abordados por la meteoróloga fue el estado actual de los fenómenos oceánico-atmosféricos que influyen en el clima regional, particularmente La Niña. Según explicó, los modelos climáticos muestran actualmente una fase débil de este fenómeno. "Lo que se está viendo ahora es que estamos en una condición de niña muy débil", afirmó.
Sin embargo, las proyecciones indican que el sistema podría evolucionar hacia una fase neutral en los próximos meses. “Para el próximo trimestre, marzo, abril y mayo, estaría tendiendo a condiciones neutrales, es decir, ni Niño ni Niña”, detalló.
Este escenario, explicó, suele traducirse en condiciones climáticas más cercanas a los promedios históricos. “Tendríamos precipitaciones normales, quizás un poco mayores o menores que lo normal dependiendo de la región”, agregó a Elonce.
Pronóstico para los próximos meses
Finalmente, Martorelli anticipó cómo podrían comportarse las variables meteorológicas durante el próximo trimestre. De acuerdo con los modelos de pronóstico climático, las temperaturas tenderían a mantenerse levemente por encima de los valores habituales. “Las temperaturas van a estar apenas por encima de lo normal”, señaló.
En cuanto a las lluvias, indicó que se espera un comportamiento cercano a los promedios históricos, aunque con algunas variaciones a lo largo del período. “Las precipitaciones también van a estar entre normales y un poquito por encima de lo normal”, explicó.
Asimismo, adelantó que hacia fines de marzo podría registrarse un período algo más seco. "Las últimas semanas de marzo podrían ser un poco más secas", precisó.
De todos modos, aclaró que los pronósticos climáticos de mediano plazo pueden modificarse con el correr de las semanas. “Esto es un pronóstico mensual. Durante la semana obviamente podemos tener chaparrones”, afirmó.
Por ese motivo, la especialista remarcó que los modelos se actualizan constantemente y deben revisarse periódicamente. “Hay que ver si en abril esto cambia, pero por ahora es lo que están observando los modelos”, concluyó.