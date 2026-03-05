Renovación de camas en hospital San Martín: “Es central para brindar una atención segura”

La renovación de camas en el hospital San Martín de Paraná se concretó con la incorporación de 176 unidades nuevas destinadas a distintos sectores del establecimiento de salud. La inversión, que también incluyó colchones y almohadas, superó los 315 millones de pesos y permitió actualizar gran parte del mobiliario hospitalario.

La directora del hospital San Martín, María Emilia Sattler, explicó a Elonce que la iniciativa fue resultado de un proceso de planificación que se extendió durante casi un año. Según detalló, el objetivo fue mejorar las condiciones de internación para los pacientes y facilitar las tareas del personal sanitario. “El recambio de camas es fundamental tanto para los pacientes como para los familiares y también para los trabajadores del hospital, porque mejora la movilización y el traslado durante la internación”, señaló.

Renovación de camas en hospital San Martín (foto Elonce)

El hospital San Martín cuenta con un total de 235 camas de internación. De ese total, 176 fueron reemplazadas en el marco de esta inversión. Las 59 restantes no se renovaron porque correspondían a equipamiento adquirido en los últimos cinco años y se encontraban en buenas condiciones. De acuerdo con lo informado por la dirección del hospital, el recambio alcanzó a más del 90% de las camas utilizadas en los distintos servicios del establecimiento.

Entre las camas adquiridas se incluyeron 27 unidades eléctricas destinadas a la guardia central, en el área de internación crítica del shock room y en la unidad de terapia intensiva. En esos sectores se realizó un recambio total del equipamiento. El resto de las camas se distribuyó en las áreas de internación del hospital.

“Había áreas donde hacía más de 40 años que se utilizaba el mismo mobiliario”, indicó Sattler al comentar que, en algunos sectores del hospital, el mobiliario anterior tenía más de cuatro décadas de uso.

Renovación de camas en hospital San Martín (foto Elonce)

La compra del nuevo equipamiento se realizó de manera progresiva. Según explicó la directora, las primeras adquisiciones comenzaron a principios de 2025 y la última entrega se concretó en febrero de este año. El proceso requirió planificar la inversión a lo largo del tiempo debido al monto que demandaba la renovación total del mobiliario. “Era una inversión muy grande que tuvimos que proyectar durante todo el año”, explicó.

Alta demanda en el hospital San Martín

En la oportunidad, Sattler también se refirió al aumento sostenido de la demanda en el sistema público de salud. Según indicó, el hospital San Martín registra en promedio unas 120.000 consultas ambulatorias por año. “El paciente recurre cada vez más al hospital y tratamos de dar respuesta a esa demanda”, señaló al mencionar que este incremento se hizo más evidente después de la pandemia.

La directora explicó que el crecimiento de la demanda genera demoras en la obtención de turnos para algunas especialidades. Uno de los ejemplos mencionados fue el servicio de endocrinología, que tiene una demanda muy elevada en la región. Según detalló, en la red pública de salud de la costa del Paraná, el San Martín cuenta con el único servicio especializado en esa área. Para enfrentar esta situación, el hospital trabaja en estrategias de reorganización de la atención.

El hospital San Martín renovó 176 camas con una inversión de $315 millones

Nuevas medidas para optimizar turnos

Entre las medidas implementadas se encuentra un sistema de reconfirmación de turnos para reducir el ausentismo. El objetivo es evitar que se pierdan espacios de atención cuando los pacientes no concurren. “Cuando un profesional tiene diez turnos y faltan tres pacientes, son tres lugares que se pierden y que podrían haber sido utilizados por otros”, explicó.

Además, el hospital evalúa implementar herramientas tecnológicas para mejorar la organización de la atención y reducir las filas en el ingreso.

Atención para pacientes con y sin cobertura

Desde la dirección del hospital también indicaron que el establecimiento atiende tanto a personas con cobertura médica como a quienes no cuentan con obra social. Esto también influye en el aumento de la demanda. “El San Martín otorga turnos a todos los pacientes que lo solicitan”, afirmó Sattler.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en estrategias de gestión para optimizar los recursos disponibles y mejorar la calidad de atención en uno de los hospitales de referencia de la provincia.