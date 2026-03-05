Judiciales entrerrianos vuelven al paro y reclaman una recomposición salarial

Los trabajadores judiciales de Entre Ríos llevan adelante este jueves un paro de 24 horas en el marco del plan de lucha impulsado por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que reclama una recomposición salarial y mejoras en distintas condiciones laborales.

La medida forma parte de una serie de paros semanales que el gremio comenzó a implementar el 6 de febrero y que, durante ese mes, se realizaron todos los viernes.

A partir de marzo, el sindicato resolvió mantener la modalidad de paro semanal, pero con rotación de día, con el objetivo de sostener el reclamo y visibilizar el conflicto en el Poder Judicial entrerriano.

Reclamo por la pérdida del poder adquisitivo

El principal planteo del gremio apunta a una recomposición salarial del 10,64%, en un contexto que, según señalaron, refleja una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Desde AJER advirtieron que la situación salarial del sector se ha deteriorado de manera significativa.

Según indicaron, la caída del ingreso real impacta especialmente en las categorías iniciales del escalafón judicial.

“El salario de los trabajadores judiciales ha sufrido una fuerte caída y hoy un escribiente recién ingresado se encuentra por debajo de la línea de pobreza”, señalaron desde la organización gremial.

Además del aumento salarial, el gremio planteó una serie de demandas vinculadas a condiciones laborales y derechos establecidos en la normativa vigente.

Entre los reclamos se encuentran el pago de salarios en tiempo y forma, el reconocimiento del adicional por título conforme a la Ley 5143, y el pago de adicionales para notificadores y evisceradores. Asimismo, los judiciales ratificaron su postura en defensa del 82% móvil para el sector.

Coordinación con otro gremio judicial

Durante un plenario reciente, la conducción del sindicato también resolvió coordinar acciones con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), otro gremio que representa a trabajadores del ámbito judicial, indicó APF.

El objetivo de esta articulación es fortalecer las medidas de protesta y unificar reclamos frente a las autoridades provinciales.