Abren inscripciones para diversos talleres en la Biblioteca Popular del Paraná

La Biblioteca Popular del Paraná abrió la inscripción a una amplia variedad de talleres culturales, literarios y recreativos que comenzarán en marzo y abril. Las propuestas incluyen variadas opciones para niños, adolescentes y adultos, supo Elonce.
Los diversos talleres en la Biblioteca Popular del Paraná abrirán sus inscripciones para una nueva temporada de actividades que comenzarán a desarrollarse desde el lunes 9 de marzo. La institución ofrecerá una amplia variedad de propuestas educativas, literarias y recreativas destinadas a personas de todas las edades.
Las actividades se desarrollarán en la sede ubicada en calle Buenos Aires 256 y forman parte de la agenda cultural anual de la biblioteca.
Entre los talleres previstos se destacan espacios de canto grupal, ajedrez, construcción de juegos para niños, estimulación cognitiva, lectura infantil, narración oral para adolescentes, danza contemporánea, fotografía literaria y escritura creativa.
Actividades para distintas edades
Según explicó la responsable de Comunicación de la Biblioteca, Belén Pérez Lindo, muchas de las propuestas continúan desde el año pasado y otras se incorporan como nuevas opciones para el público. “Estamos arrancando el año con todo y preparándonos para las inscripciones de los talleres. Muchos comienzan la semana que viene y otros durante abril”, señaló.
La oferta incluye también espacios vinculados a la literatura, como la clínica anual de obra narrativa, talleres de lectura y escritura de textos breves y lectura de poesía en voz alta para adultos. Además, habrá talleres de escritura creativa destinados a preadolescentes, adolescentes y adultos.
Espacios de juego y actividades recreativas
La agenda cultural también contempla actividades recreativas abiertas a la comunidad. Entre ellas se encuentra un espacio de juegos modernos de mesa que se realizará el tercer sábado de cada mes, organizado junto al grupo Lúdicos del Litoral. El primer encuentro del año está previsto para el 21 de marzo.
Por otra parte, desde abril se retomarán los encuentros semanales de Rummy y Buraco, destinados principalmente a adultos.
Cómo participar de los talleres
La mayoría de los talleres están orientados a socios de la biblioteca y son arancelados. Cada docente establece una cuota mensual y gestiona directamente las inscripciones. “Pero hay también algunas actividades abiertas y gratuitas para la comunidad”, explicó Pérez Lindo.
Las personas interesadas pueden comunicarse directamente con los profesores a través de los contactos publicados en las redes sociales de la institución.
Cómo asociarse a la biblioteca
Quienes deseen participar de los talleres y aún no sean socios pueden asociarse acercándose a la sede con su documento nacional de identidad.
Los menores de 18 años deberán concurrir acompañados por un adulto responsable.
El trámite consiste en completar una ficha con datos personales.
Actualmente, la cuota societaria mensual tiene un valor de 10.000 pesos.
La membresía permite acceder al préstamo de libros durante un mes y utilizar el amplio catálogo disponible.
Una institución con más de 150 años de historia
La Biblioteca Popular del Paraná funciona desde 1873 como una asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover el acceso a la lectura y la cultura. El espacio ofrece biblioteca pública con acceso libre y gratuito a su sala de lectura. Además, cada año incorpora nuevos títulos a su colección.
“Vamos todos los años a la Feria del Libro de Buenos Aires y compramos mucho material nuevo para ampliar el catálogo”, indicaron desde la institución.
Desde la Biblioteca destacaron que asociarse también contribuye al sostenimiento del espacio y permite garantizar el acceso a libros para quienes no pueden afrontar la cuota.
Dónde obtener más información
Las personas interesadas en conocer el detalle de los talleres culturales en la Biblioteca Popular del Paraná pueden consultar las redes sociales oficiales de la institución.
Allí se publican las propuestas, los contactos de los docentes y la disponibilidad de cupos.
También se puede obtener información en la sede de calle Buenos Aires 256 o comunicándose al teléfono 431-3014.