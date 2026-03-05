Una maestra adoptó a su alumna y cumplió el sueño de la niña de tener una familia

Una docente y su alumna construyeron un vínculo que comenzó en el aula y terminó en una adopción. La niña, que vivía en un hogar, le pidió que fuera su mamá y la Justicia finalmente confirmó la adopción tras un proceso excepcional.
El vínculo entre una maestra y su alumna que terminó en adopción se convirtió en una historia conmovedora en Bahía Blanca. Lo que comenzó como una relación pedagógica dentro del aula terminó transformándose en un lazo familiar: hoy Lucila y Rocío se presentan como mamá e hija.
La historia comenzó en 2023, cuando Rocío ingresó a la escuela con el ciclo lectivo ya iniciado. La niña había llegado recientemente a un hogar bajo una medida de abrigo y estaba por cumplir nueve años.
Lucila, su docente, comenzó a interesarse por su situación al notar que no tenía familia y que atravesaba una realidad compleja, publicó TN.
Un vínculo que nació en la escuela
Con el paso del tiempo, la relación entre ambas se volvió cada vez más cercana. La docente comenzó a preocuparse cuando la niña faltaba a clases y buscaba saber cómo se encontraba o si necesitaba ayuda.
Rocío, por su parte, empezó a confiar en ella y a compartir aspectos de su vida cotidiana. En una conversación, la niña le contó que nadie la visitaba en el hogar donde vivía y le preguntó si podía ir a verla.
Las primeras visitas y un pedido inesperado
Lucila habló con las autoridades del establecimiento y comenzó a vincularse con la niña como referente afectivo. Además, decidió involucrarse en otros aspectos de su bienestar, ya que Rocío necesitaba terapias que no se estaban realizando por demoras administrativas.
La docente se ofreció a gestionar profesionales y acompañarla a las consultas. Tiempo después realizaron la primera salida recreativa durante las vacaciones de invierno. Ese paseo terminó marcando un antes y un después.
De regreso a casa, Rocío expresó lo que había estado pensando: “Le pregunté si quería adoptarme”, contó a Telenoche..
Una decisión que cambió sus vidas
La propuesta tomó por sorpresa a Lucila. La docente, de 36 años, nunca había imaginado la maternidad como un proyecto personal.
Durante años había trabajado acompañando a personas con discapacidad y consideraba que su vocación de cuidado estaba vinculada a esa tarea.
Sin embargo, el pedido de la niña despertó una reflexión profunda. “No sabía si era viable”, explicó tiempo después, ya que no estaba inscripta en el registro de adoptantes y Rocío tampoco estaba en condición legal de adoptabilidad.
El proceso de convivencia
En noviembre de ese mismo año comenzó una nueva etapa. Rocío empezó a quedarse en la casa de su maestra bajo una extensión de la medida de abrigo. Durante un tiempo alternó entre el hogar y la casa de Lucila mientras la situación legal se resolvía.
Finalmente, la niña se instaló de manera definitiva. Y la convivencia implicó desafíos para ambas: Lucila debió asumir el rol de madre de una niña de nueve años con una historia marcada por situaciones de violencia; por su parte, Rocío tuvo que adaptarse a reglas y rutinas familiares.
Un proceso judicial excepcional
Mientras avanzaba la convivencia, también continuó el proceso judicial relacionado con las violencias que la niña había sufrido en su infancia. El responsable fue condenado a nueve años y seis meses de prisión.
Lucila acompañó a Rocío durante cada instancia del proceso.
El caso fue considerado excepcional por la Justicia. La docente no estaba inscripta en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) y la niña tampoco había sido declarada formalmente en adoptabilidad.
A pesar de ello, y considerando el interés superior de la niña, primero se otorgó la guarda y luego, tras dos años de convivencia, la adopción plena.
Una nueva familia
Rocío también expresó su deseo de llevar el apellido de su mamá adoptiva y de no mantener vínculo con su familia biológica. La Justicia aceptó ese pedido y reconoció oficialmente el nuevo vínculo.
Hoy ambas comparten una vida familiar que comenzó con una simple relación entre docente y alumna. Cuando les preguntan quién fue la más valiente, Rocío responde sin dudar: fue ella misma, porque fue quien se animó a pedir tener una mamá. Lucila, por su parte, asegura que durante mucho tiempo creyó que su misión estaba en su vocación profesional. Hasta que la llegada de Rocío le mostró que también existía un proyecto personal que estaba esperando.