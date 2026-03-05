 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En La Paz

Joven robó un dispositivo GPS y fue descubierto

Un joven de 29 años quedó involucrado en una causa judicial luego de que la Policía hallara en su poder un dispositivo GPS marca Garmin cuya procedencia no pudo justificar. El hecho ocurrió en La Paz.

5 de Marzo de 2026
Joven robó un dispositivo GPS y fue descubierto
Joven robó un dispositivo GPS y fue descubierto

Un joven de 29 años quedó involucrado en una causa judicial luego de que la Policía hallara en su poder un dispositivo GPS marca Garmin cuya procedencia no pudo justificar. El hecho ocurrió en La Paz.

Un joven de 29 años quedó vinculado a una causa judicial luego de que personal policial detectara que tenía en su poder un dispositivo GPS presuntamente robado durante un procedimiento realizado en la ciudad de La Paz.

 

El hecho ocurrió durante la noche, cuando efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de calle French, frente al taller municipal del barrio Feria.

 

En ese contexto, los uniformados advirtieron que el hombre llevaba consigo un GPS marca Garmin de color negro, acompañado por su respectivo cable cargador, ambos en buen estado de conservación.

 

No pudo justificar la procedencia del dispositivo

Al ser consultado por los efectivos policiales acerca de la procedencia del aparato, el hombre no pudo acreditar su legítima propiedad ni brindar una explicación clara sobre cómo había llegado a sus manos.

 

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, desde donde se dispuso el formal secuestro del dispositivo para continuar con las actuaciones correspondientes. El procedimiento quedó encuadrado en el marco de una investigación por el supuesto delito de receptación sospechosa, figura penal que contempla la tenencia de objetos que podrían provenir de un hecho delictivo.

 

Interviene la Fiscalía

El dispositivo GPS fue secuestrado por el personal policial para determinar su origen y establecer si fue denunciado como sustraído.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Fiscal dirigida por la doctora Giuliana Giovanini, desde donde se continuará con la investigación para esclarecer la procedencia del elemento y su posible vinculación con algún hecho delictivo ocurrido en la zona.

Temas:

Ciudad Estado GPS
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso