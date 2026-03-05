Joven robó un dispositivo GPS y fue descubierto

Un joven de 29 años quedó involucrado en una causa judicial luego de que la Policía hallara en su poder un dispositivo GPS marca Garmin cuya procedencia no pudo justificar. El hecho ocurrió en La Paz.
Un joven de 29 años quedó vinculado a una causa judicial luego de que personal policial detectara que tenía en su poder un dispositivo GPS presuntamente robado durante un procedimiento realizado en la ciudad de La Paz.
El hecho ocurrió durante la noche, cuando efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de calle French, frente al taller municipal del barrio Feria.
En ese contexto, los uniformados advirtieron que el hombre llevaba consigo un GPS marca Garmin de color negro, acompañado por su respectivo cable cargador, ambos en buen estado de conservación.
No pudo justificar la procedencia del dispositivo
Al ser consultado por los efectivos policiales acerca de la procedencia del aparato, el hombre no pudo acreditar su legítima propiedad ni brindar una explicación clara sobre cómo había llegado a sus manos.
Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, desde donde se dispuso el formal secuestro del dispositivo para continuar con las actuaciones correspondientes. El procedimiento quedó encuadrado en el marco de una investigación por el supuesto delito de receptación sospechosa, figura penal que contempla la tenencia de objetos que podrían provenir de un hecho delictivo.
Interviene la Fiscalía
El dispositivo GPS fue secuestrado por el personal policial para determinar su origen y establecer si fue denunciado como sustraído.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Fiscal dirigida por la doctora Giuliana Giovanini, desde donde se continuará con la investigación para esclarecer la procedencia del elemento y su posible vinculación con algún hecho delictivo ocurrido en la zona.