Fatal choque entre dos camiones en la ruta 33: un conductor murió calcinado

Un fatal choque entre dos camiones en la Ruta Nacional 33, a la altura de Zavalla, terminó con un conductor muerto y dos personas heridas, una de ellas trasladada en helicóptero a Rosario.
El fatal choque entre dos camiones ocurrido este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 33 dejó como saldo un conductor muerto y otras dos personas heridas. El siniestro se produjo a la altura de la localidad santafesina de Zavalla, en la zona sur de la provincia, y generó un importante despliegue de equipos de emergencia debido a la gravedad del impacto y al incendio que se desató en uno de los vehículos.
Según las primeras informaciones, el accidente se registró alrededor de las 17.23 en un tramo muy transitado del corredor vial, conocido como Bv. Sastre al 1900. En ese sector, dos camiones de gran porte colisionaron de frente por causas que todavía se encuentran bajo investigación. El impacto fue tan violento que provocó daños severos en las cabinas de ambos rodados.
Tras la colisión, uno de los camiones comenzó a incendiarse casi de inmediato. Las llamas avanzaron rápidamente sobre la cabina y el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo. A pesar de los esfuerzos de los bomberos y de los equipos de rescate que llegaron al lugar, el hombre murió calcinado antes de poder ser liberado.
Incendio, rescate y un operativo de emergencia
La magnitud del incendio generó una densa columna de humo que pudo verse desde varios kilómetros a la redonda, lo que alertó a vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. La escena fue descrita como caótica en los primeros minutos posteriores al choque, con la ruta completamente interrumpida y múltiples vehículos detenidos.
Ante la emergencia, se desplegó un operativo especial que incluyó la participación de tres ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), dotaciones de bomberos voluntarios, efectivos de la Policía de Santa Fe, agentes de tránsito y personal de la Dirección Provincial de Vialidad.
El trabajo coordinado permitió controlar el incendio y asistir a las personas involucradas en el siniestro. Sin embargo, las tareas de rescate se vieron seriamente dificultadas por la intensidad del fuego, que consumió gran parte de la cabina del camión siniestrado.
Heridos graves y traslado en helicóptero
En el segundo camión, los rescatistas lograron sacar con vida al conductor, aunque presentaba lesiones de extrema gravedad. Según informaron fuentes médicas, el hombre sufrió traumatismo de cráneo, múltiples fracturas y lesiones torácicas que comprometían su estado general.
Debido a la gravedad del cuadro, se dispuso su traslado urgente en helicóptero sanitario hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. Allí permanece internado con pronóstico reservado, mientras los médicos monitorean su evolución.
Una tercera persona también resultó involucrada en el accidente, aunque sufrió heridas de menor consideración. De acuerdo con los primeros reportes, se encontraba consciente al momento de ser atendida por el personal sanitario y no corría riesgo de vida, aunque igualmente fue evaluada de manera preventiva.
Investigación para determinar las causas
El choque frontal y el incendio posterior obligaron a interrumpir completamente el tránsito sobre la Ruta Nacional 33 durante varias horas. Se realizaron desvíos mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona y se llevaban adelante las pericias correspondientes, señaló Infobae.
La ruta donde ocurrió el accidente es considerada un corredor clave para el transporte de cargas en el sur santafesino, ya que conecta importantes localidades productivas con la ciudad de Rosario y su área portuaria.
Por el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las personas involucradas, a la espera de la notificación oficial a los familiares. En paralelo, el jefe de la Comisaría 31 solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para avanzar con las actuaciones que permitan esclarecer las causas exactas del siniestro.