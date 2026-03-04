Hallaron a un hombre sin vida en la vía pública en Concordia: detuvieron a dos jóvenes de 15 y 20 años

Un violento crimen en la ciudad de Concordia terminó con dos jóvenes detenidos este miércoles al mediodía, tras una serie de allanamientos realizados por la Policía. Ambos están acusados de participar en el homicidio de Miguel Ángel Martínez Pacheco, de 28 años.

El hecho ocurrió en la madrugada sobre calle Yamandú Rodríguez, entre 56 y 57. Según las primeras informaciones recabadas, la víctima habría sido atacada en el marco de un conflicto vecinal que escaló en violencia, según informó Concordia Policiales.

Martínez Pacheco, de 28 años, habría fallecido luego de recibir presuntamente un piedrazo en la zona de la cabeza, lesión que le provocó heridas de extrema gravedad.

Investigación en curso

Tras reunir elementos probatorios, la Policía llevó adelante una serie de allanamientos que culminaron con la detención de los presuntos autores. Se trata de un adolescente de 15 años y un joven de 20, quienes habrían participado directamente en el ataque.

La investigación estuvo a cargo de la Comisaría Séptima, bajo la conducción del comisario David Ortíz, quien coordinó las tareas operativas para dar con los sospechosos.

Las directivas judiciales fueron impartidas por la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning, quienes supervisan el avance de la causa y deberán determinar la situación procesal de los detenidos.