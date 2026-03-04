Eduardo Coudet asumió como entrenador de River: "Sé que acá hay que ganar campeonatos"

River presentó este miércoles a Eduardo Coudet como nuevo entrenador del primer equipo, en el inicio de una nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo. La confirmación se realizó primero a través de las redes sociales del club y luego con una conferencia de prensa en el estadio Monumental.

Durante el acto estuvieron presentes dirigentes de la institución y referentes del área deportiva, quienes respaldaron la llegada del técnico para encarar el nuevo ciclo deportivo del equipo.

El respaldo de la dirigencia

El secretario técnico Enzo Francescoli explicó los motivos que llevaron al club a elegir a Coudet como nuevo entrenador de River. Según señaló, la decisión fue consensuada con la dirigencia y se basó tanto en su trayectoria como en su vínculo con la institución.

“En primer lugar, es un exjugador del club, conoce lo que significa River y está en el lugar que hoy está. Pero sobre todo no hay que minimizar la carrera que ha tenido hasta el momento”, expresó.

Además, destacó el recorrido del entrenador en distintos equipos y consideró que su estilo puede aportar una nueva etapa deportiva. “Lo que a mí me entusiasmó fue su Racing, su Rosario Central y también su Alavés, donde hizo jugar bien a un equipo con pocas posibilidades”, explicó.

Las primeras palabras de Coudet

En su primera conferencia como técnico de River, Coudet agradeció el respaldo del club y expresó su entusiasmo por asumir el desafío.

“Agradecer las palabras de Di Carlo y Enzo. Estoy muy contento de que se haya dado esta situación, ahora simplemente empezar a trabajar. Comienza un lindo camino juntos y con mucha ilusión”, señaló el entrenador.

También se refirió al momento que atraviesa el equipo y aseguró que el objetivo será recuperar niveles de rendimiento. “Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos y necesitamos recuperar niveles. Sé que este club exige mucho, pero necesitamos arrancar de cero todos juntos”, afirmó.

Eduardo Coudet fue presentado por Di Carlo y Francescoli. Foto: Prensa River.

Un nuevo ciclo tras la salida de Gallardo

El nuevo técnico reconoció la importancia del ciclo anterior y explicó que el objetivo será construir una nueva etapa deportiva.

“No es una situación fácil porque se ha ido el entrenador más grande de la historia del club. A partir de eso tenemos que mirar hacia adelante, construir y empezar a trabajar”, señaló.

Además, dejó en claro que asume plenamente la exigencia del cargo en River. “Sé lo que conlleva estar acá y hay que ganar campeonatos. La responsabilidad está acá, lo respondo yo”, sostuvo.

La idea futbolística del nuevo entrenador

Durante la conferencia, Coudet también habló sobre el estilo de juego que buscará para el equipo y aseguró que pretende un conjunto protagonista.

“Trataremos de tener un equipo que sea protagonista como lo pide la historia de River. Vamos a trabajar mucho porque lo único que mejora las cosas es el tiempo y el trabajo”, expresó.

El entrenador comenzará ahora a trabajar con el plantel con la expectativa de iniciar un nuevo ciclo deportivo y devolver al club a la pelea por los títulos.