Franco Colapinto inicia la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará este jueves en Australia y marcará el inicio de un nuevo desafío para Franco Colapinto, quien afrontará su segundo año completo en la categoría con el equipo Alpine.

La actividad del Gran Premio de Australia se desarrollará en el circuito callejero de Albert Park, en Melbourne, uno de los trazados tradicionales del calendario. El argentino llega con expectativas renovadas después de completar una pretemporada que dejó buenas sensaciones dentro del equipo.

El inicio del campeonato

El cronograma del fin de semana comenzará este jueves a las 22:30 (hora de Argentina) con la primera sesión de entrenamientos libres. La actividad continuará durante la madrugada del viernes, cuando los pilotos vuelvan a salir a pista para la segunda tanda de prácticas.

El circuito de Albert Park tiene una extensión de 5,278 kilómetros y presenta 16 curvas, además de tres zonas de DRS, lo que suele favorecer los sobrepasos durante la carrera, según informó la Agencia NA.

Para Franco Colapinto, esta primera fecha será una oportunidad para comenzar el campeonato con mayor competitividad y dejar atrás las dificultades que tuvo durante la temporada pasada.

Una pretemporada alentadora

El piloto argentino completó un importante programa de pruebas en las últimas semanas. Durante los tests realizados en Barcelona y Bahréin, Franco Colapinto logró acumular una gran cantidad de vueltas con el Alpine A526 y consiguió tiempos que generaron optimismo dentro de la escudería.

Franco Colapinto vuelve a las pistas.

Ese trabajo previo le permitirá llegar al inicio del campeonato con mayor conocimiento del coche y con mejores sensaciones que en el comienzo de 2025.

La temporada pasada fue complicada para el argentino, ya que el rendimiento del monoplaza estuvo lejos del esperado y no logró sumar puntos en el campeonato.

Otros argentinos en pista

El fin de semana en Australia también tendrá presencia argentina en otras categorías del automovilismo internacional. Nicolás Varrone participará en la Fórmula 2, mientras que Mattia Colnaghi competirá en la Fórmula 3.

Colapinto viene de una gran pretemporada.

De esta manera, el inicio del calendario en Melbourne contará con tres pilotos argentinos en distintas categorías que forman parte del ecosistema de la Fórmula 1.

Expectativa por el nuevo campeonato

La temporada 2026 genera incertidumbre dentro de la Fórmula 1 debido a los cambios reglamentarios que podrían modificar el equilibrio entre las escuderías.

El británico Lando Norris (McLaren) llega como campeón vigente, aunque se espera que pilotos como Max Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lewis Hamilton también sean protagonistas en la lucha por las primeras posiciones.

Horarios del Gran Premio de Australia