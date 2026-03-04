 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Continúa el ciclo de charlas en el Archivo General de Entre Ríos

4 de Marzo de 2026
"Nosotras en libertad"
"Nosotras en libertad"

Se presentará el libro "Nosotras en libertad" con la participación de mujeres integrantes de la agrupación La Solapa. La propuesta se denomina El Archivo nos Cuenta: Memoria Entrerriana y tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 19.30hs en el edificio de Alameda de la Federación 222, Paraná. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

 

El libro "Nosotras en libertad" es una obra colectiva que recupera la historia de más de doscientas mujeres militantes de la década del '70 que, como presas políticas en la cárcel de Villa Devoto, construyeron un entramado de vínculos basado en el amor, el respeto, la solidaridad, la diversidad y el compromiso.

 

La Solapa es una asociación civil con personería jurídica integrada por ex presos y presas políticas y exiliados de Entre Ríos que, desde 2007, sostiene acciones y actividades en la lucha y la promoción de Memoria, Verdad y Justicia.

 

Participarán en esta ocasión: María del Rosario Badano, Estela Más de Ayala, Graciela Schaab, Marta Brasseur y Alicia Dasso.

 

El objetivo del ciclo es difundir el patrimonio documental, la historia y distintos aspectos de la identidad provincial. La entrada es libre y gratuita.

Archivo General de Entre Ríos
